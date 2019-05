Memorial Emilio Di Cerbo, mercoledì 29 a Pontecagnano.

Anche quest’anno il Centro di riabilitazione equestre “Nonno Emilio”, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Un tetto per tutti” e la Polisportiva Linus, organizza il Memorial Emilio Di Cerbo in programma mercoledì 29 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, in via Mare Adriatico, 9 in Litoranea Pontecagnano.

La manifestazione, giunta alla XV edizione, si caratterizza per una gara equestre a cui partecipano 32 bambini dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Salerno che daranno prova di ciò che hanno imparato durante il Progetto “Cavalchi…amo”, svoltosi nell’anno scolastico in corso, al Centro di Riabilitazione Equestre Nonno Emilio.

La manifestazione si articolerà in due fasi: nella prima i piccoli fantini daranno una dimostrazione di quello che hanno imparato con un percorso ippo- motorio mentre in una seconda fase gli alunni più grandi si cimenteranno in una vera e propria gara individuale con premiazione.

“Lo sport aiuta a crescere socialmente perchè ti da la possibilità di conoscere e relazionarti con altre persone, imparare ad interagire con le loro differenze, ti arricchisce– dichiara Carmen Guarino Direttore dei centri ReteSolidale e aggiunge– la preparazione costante, che richiede anche fatiche e sacrifici, fa acquisire e sviluppare capacità che altrimenti rimarrebbero nascoste.”