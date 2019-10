Maratona San Padre Pio: centinaia di partecipanti e decine di tedofori per un appuntamento tra fede, solidiarietà ed impegno agonistico

Partenza da Eboli alle ore 14 di sabato 12 ottobre, con rientro previsto nella serata di domenica 13 ottobre; 30 tedofori alla partenza, altrettanti se ne aggregheranno lungo il percorso. Sono i numeri principali della Maratona di San Padre Pio, l’appuntamento a cavallo tra fede, solidarietà ed agonismo giunto alla XVI edizione. L’appuntamento è stato illustrato questa mattina, nell’aula consiliare, presenti i vertici dell’associazione Free Runner, organizzatrice della Maratona, il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, la capogruppo consiliare Filomena Rosamilia, il delegato alla sicurezza Giuseppe La Brocca ed il comandante della Polizia Municipale, Marco Garibaldi. «Le migliaia di persone che presenziano alla partenza ed all’arrivo della Maratona testimoniano quanto questa manifestazione sia voluta e sentita da tutti – ha detto il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Un appuntamento che coniuga valori fondamentali, dalla fede alla solidarietà, attraverso percorsi di valorizzazione. In più, è un’occasione che rinnova reti istituzionali e territoriali che si ampliano sempre di più, impegno, collaborazione, organizzazione e partecipazione. La città ha risposto pienamente, per questo ringrazio in particolare la Polizia Locale, la protezione civile, l’associazione Polizia di Stato. Le guardie ambientali, associazioni come il Rotary Club». Per la XVI edizione il momento di solidarietà, sempre presente, non è stato svelato dagli organizzatori, che rimandano al momento dell’arrivo dell’ultimo tedoforo ad Eboli. «L’entusiasmo per questa manifestazione cresce ogni anno di più – ha sottolineato il presidente della Free Runner, Mario Di Donato – e questo ci dice che siamo sulla strada giusta. Avremo 30 tedofori alla partenza, numero che si raddoppierà durante il tragitto, testimonianza di paretcipazione di altrio territori ed altri Comuni. Ringrazio chi, come il sindaco Cariello, ha creduto in questa manifestazione fin dall’inizio o come il priore di San Giovanni Rotondo, che ci ha accolto pochi giorni fa, rinnovando sentimenti di entusiasmo per l’iniziativa che conterà circa 100 partecipanti».

Eboli, 11 ottobre 2019