L’Indomita maschile ripartirà da coach Pasquale Vitale. De Amicis il vice.

Una nuova stagione è alle porte. Un’annata importante che coinciderà con il 70esimo anno di attività dell’Indomita Salerno, una delle compagini di pallavolo più longeve d’Italia. La formazione biancoblu è lieta di annunciare la conferma, alla guida del sodalizio maschile, di coach Pasquale Vitale.

Subentrato nello scorso torneo ad Alfonso Capriolo, il tecnico salernitano ha condotto la squadra al settimo posto, con un girone di ritorno degno di menzione. Il vice di coach Vitale Edmondo De Amicis che lavorerà anche da preparatore atletico.

Queste le dichiarazioni del tecnico biancoblu: “Non nascondo che sono contentissimo della riconferma perché da subentrato non è sempre scontato che si possa ripartire dalla stessa guida tecnica. Per me è motivo di orgoglio guidare la prima squadra dell’Indomita in una stagione importante che determinerà il 70esimo anno di attività della formazione salernitana. L’Indomita – prosegue il giovane coach – è sempre stata la mia squadra del cuore, la palestra Senatore è casa mia. Gli obiettivi di quest’anno sono quelli di puntare al salto di categoria anche perché la società sta costruendo una compagine altamente competitiva: diremo la nostra su tutti i campi. Al di là del risultato, però, spero di far divertire pubblico e giocatori mostrando una pallavolo champagne in grado di unire l’utile, ossia il risultato, al dilettevole, ossia il bel gioco”.

Rimanete sintonizzati per altre novità rilevanti… #spiritoindomi70