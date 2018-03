Le ragazze del Basket Ruggi tornano alla vittoria contro Ariano Irpino.

. Si torna alla vittoria e lo si fa dopo una gara che rischiava di concludersi con un epilogo diverso. Battuto Ariano Irpino 54-50.

Le ragazze di coach Pignata partono bene e riescono, rispetto al match di due settimane fa, a trovare le giuste contromisure alla zona messa in campo sin da subito dalle irpine. Il primo quarto termina a favore delle padroni di casa, 13-8. Nel secondo periodo di gioco le viaggianti cambiano tattica e la partita diventa molto più fisica: il parziale subito nel quarto (8-19) mette in difficoltà le rosso blu, che perdono lucidità nelle due metà campo. Si va all’intervallo lungo sul 21-27. Alla ripresa delle ostilità, le giovanissime del Ruggi recuperano il match con delle giocate di talento e personalità ribaltando così al trentesimo il punteggio, 38-34. L’ultimo quarto di gioco si riapre sulla falsa riga del precedente, ma negli ultimi minuti di gara le virtussine recuperano il gap e frutto di un gioco da 5 punti, dovuto a due tiri liberi e tripla messi a segno dopo un’espulsione, si rifanno sotto fino al -1 a dieci secondi dalla fine. Ma la mano delle Ruggine e fredda dalla lunetta, che portano così a casa il match.

Basket Ruggi Salerno – Virtus Ariano Irpino 54-50 (13-8, 8-19, 17-7, 16-16)

Tabellini: Martines 9, Fumo 2, Patanè 18, Di Pace 17, De Feo 1, Montiani 7, Bisogno, Panteva, Di Martino. Coach Pignata

SETTORE GIOVANILE. Vittoria netta e convincente per l’under 14 che chiude la fase regolare del campionato con un hurrà: in tendostruttura non si passa e, l’Azzurro Cercola viene battuto 87-49. In settimana riprende anche il campionato Esordienti Femminile, con le piccole ruggine che ospiteranno le parì età del Minibasket Casalnuovo.