Le Givova Ladies si aggiudicano il derby con il Basket Ruggi.

Vittoria senza troppi patemi per la capolista Givova Ladies Scafati, che batte 51-72 Ruggi Salerno. Match di sostanza per il team di coach Nicola Ottaviano, privo di Busiello, fino al termine della stagione, e in extremis di Ceccardi, per un problema alla caviglia.

Inizio sprint per la Givova Ladies. Iozzino e Scibelli sono particolarmente ispirate e scrivono un parziale di 0-12, che costringe Ruggi al timeout. Al rientro sul parquet Scafati mantiene sempre un certo vantaggio, ma nel finire le locali si svegliano. Sono Di Pace e Germano a trovare i canestri, che riducono il gap a 6 lunghezze (11-17). All’inizio della seconda frazione sale, poi, sale con prepotenza in cattedra Čičić. L’esterna croata va a bersaglio in continuazione e fa volare la sua squadra sul 15-31. Le padrone di casa cominciano a perdere terreno e così Scafati ne approfitta per mettere la freccia. Sono ancora Scibelli e Čičić a trovare continuità il fondo della retina, ben coadiuvate anche da Sapienza e dai recuperi di Iozzino. Al 20’ il punteggio si ferma sul 21-44.

Dopo la pausa lunga Ruggi ha un altro sussulto. Montiani e Di Pace sorprendono più volte la difesa ospite e ricuciono lo strappo fino al -12 (37-49). Chiude il quarto un sottomano di Čičić che dà il +14 (37-51) a Scafati. Negli ultimi dieci giri di lancetta le locali tentano un ultimo assalto con Panteva (40-51). Ma la Givova Ladies ha il piglio della grande squadra e con la superba Scibelli e l’ottima Čičić chiude i conti.

Queste le parole a fine gara di coach Nicola Ottaviano. “Siamo partiti bene sia in attacco, che in difesa. Stiamo provando un po’ di giochi e strategie nuove per il prosieguo del campionato e speriamo dei playoff. Abbiamo subito trovato vantaggio e l’abbiamo mantenuto. Infine più che gestire il risultato, abbiamo pensato a non farci male con Sapienza che ha ricevuto alcuni punti di sutura al sopracciglio sinistro per un colpo subito”.

Basket Ruggi Salerno-Givova Ladies Scafati 51-72

Basket Ruggi Salerno: Fumo 3, Bisogno n.e., Germano 6, Patanè 9, Di Pace 12, Di Martino n.e., Opacic, Panteva 7, De Feo 2, Montiani 12. All. Pignata

Givova Ladies Scafati: Sicignano 3, Iozzino 8, Porcu, Ceccardi n.e., Sapienza 9, Ottaviani, Scibelli 23, Čičić 26, Baglieri 3 All. Ottaviano

Arbitri: Argenio e Correale di Avellino

Parziali: 11-17, 21-44, 37-51