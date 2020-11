La Reggiana non si presenta all’Arechi. Verso il 3-0 a tavolino per la Salernitana.

Dopo quarantacinque minuti d’attesa è arrivato il triplice fischio virtuale di Salernitana-Reggiana, ‘partita fantasma’ andata in scena allo stadio Arechi di Salerno. Gli emiliani – che in settimana avevano comunicato la positività di 29 tesserati – alle 13.45 hanno comunicato che non sarebbero scesi in campo “per causa di forza maggiore”.

La Salernitana, invece, è arrivata intorno alle 15 all’Arechi, ha consegnato la distinta al direttore di gara e, poi, ha atteso l’orario in cui sarebbe dovuta iniziare la partita (le 16).

Alle 16.45 il direttore di gara Marchetti, appurata l’assenza della Reggiana, ha decretato la fine del match. Gli emiliani sabato scorso avevano già chiesto il rinvio del match contro il Cittadella, sfruttando l’unica possibilità garantita dal protocollo per ogni società.

Martedì il giudice sportivo potrebbe assegnare la vittoria a tavolino alla Salernitana.