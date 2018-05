La Questura di Salerno autorizza l’ingresso di 200 persone per gara 3 e gara 4 al PalaSilvestri per le gare interne della Virtus Arechi.

Al termine della riunione svoltasi questa mattina presso la Questura di Salerno, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine oltre ai gestori del PalaSilvestri, è stato scongiurato il rischio che la gara 3 e l’eventuale gara 4 della semifinale dei play off del campionato di Serie B Old Wild West tra Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno e Allianz Pazienza Cestistica San Severo si giocassero a porte chiuse, per problemi relativi alla documentazione relativa all’agibilità della struttura.

La Questura di Salerno ha autorizzato la disputa delle due partite alla presenza di 200 persone, riservando 40 posti alla tifoseria ospite.

I giornalisti potranno accedere alla struttura esibendo il tesserino professionale. I fotografi dovranno indossare pettorina colorata.

La partita di stasera (palla a due alle ore 20.30) sarà trasmessa in diretta televisiva da LiraTv (canale 15 del digitale terrestre in Campania) e, per motivi di ordine pubblico, anche via streaming su internet (sia sul canale Youtube della Lega Nazionale Pallacanestro che della stessa LiraTv), così da consentire ai tanti supporters salernitani che non potranno accedere all’impianto ed a quelli pugliesi che non potranno raggiungere Salerno di seguire comunque il match.

Questa sera, dunque, la sfida decisiva della semifinale tra Virtus Arechi Salerno e Cestistica San Severo non perderà del tutto la componente più importante: il pubblico. E la società del presidente Renzullo, pur rammaricandosi dei disagi di questi giorni, ringrazia quanti si sono adoperati affinchè ciò sia stato possibile. In un PalaSilvestri dalla capienza ridotta per necessità, la squadra di coach Orlando Menduto dovrà assolutamente vincere, per cercare di portare la serie a gara 4. E, chiaramente, punterà sul fattore casalingo per aver ragione di un avversario che fin qui ha dimostrato tutto il suo valore. San Severo, infatti, è avanti 2-0 e potrà tentare di sfruttare in terra campana in due match point per accedere alla finale.