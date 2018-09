La Polisportiva Salerno Guiscards sbarca nel volley, giocherà nella C femminile.

Adesso è ufficiale: la Polisportiva Salerno Guiscards sbarca nel mondo della pallavolo. Dopo il calcio, il tennis, il beach volley e i giochi elettronici competitivi, il sodalizio salernitano allarga gli orizzonti e parteciperà al prossimo campionato di Serie C femminile. Dopo aver acquistato il titolo sportivo dell’Asd Ribellina Volley ed aver completato l’intera trafila burocratica (con l’affiliazione e l’iscrizione) è arrivato l’atteso via libera da parte della Federazione.

Un’operazione fortemente voluta dal presidente Pino D’Andrea che, dopo l’esperienza ricca di soddisfazioni con la Royal Salerno, torna in prima persona nel mondo del volley: «Lavoriamo a questo progetto da inizio estate e finalmente possiamo ufficializzare l’iscrizione al campionato regionale di serie C femminile – ha affermato il numeo uno del club –. La nostra pianificazione nasce già da una base solida, poiché la Salerno Guiscards non è altro che la continuazione del progetto Royal Salerno, impegnata dal 2006 in campionati di D, C e B2. Questo ha fatto sì che le stesse ragazze, già di proprietà della società, sposassero in pieno e con grande entusiasmo il nuovo progetto targato Guiscards. Al nucleo storico abbiamo aggiunto nuove atlete, un nuovo staff tecnico ed altri validi dirigenti. Abbiamo, quindi, tutte le carte in regola per affrontare con serenità il campionato e per dedicarci con ancora più attenzione al settore giovanile e al minivolley. Ci saranno inoltre tante altre novità – ha concluso Pino D’Andrea –, ideate con i nostri partner e che sveleremo man mano durante l’arco della stagione sportiva».

A credere fortemente nel progetto volley è anche Dario Guadagno, Ceo di Innovatics, azienda che sarà main sponsor della squadra: «Come Innovatics crediamo fermamente nelle attività della Guiscards e siamo molto felici di questa ulteriore evoluzione della Polisportiva, poiché rafforza l’obiettivo di dare forza e visibilità alla nostra città attraverso lo sport».

Proprio la voglia di radicarsi ulteriormente sul territorio è uno dei principali obiettivi del progetto della Polisportiva Salerno Guiscards che, anche per questo motivo, giocherà le proprie gare interne alla Senatore, cuore pulsante della pallavolo salernitana. Tante, poi saranno le iniziative, gli eventi e le novità, anche nel campo dei social, della comunicazione e della solidarietà, che saranno portate avanti nei prossimi mesi dalla società. Sul fronte tecnico a breve saranno ufficializzati sia lo staff a cui sarà affidato il compito di guidare la squadra, sia le giocatrici che indosseranno la maglia della Salerno Guiscards in questa prima emozionante avventura in Serie C che partirà ufficialmente il 6 ottobre con il primo match di Coppa Campania sul campo dell’Alp Aversa. Quattro giorni dopo, il 10 ottobre, sempre per la Coppa Campania, ci sarà l’esordio casalingo contro il Volleytime Casagiove.

