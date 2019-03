La nazionale di pallamano a Salerno, due test match con la Jomi.

Si trasferirà domani (giovedì 21 marzo) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo la nazionale femminile. La formazione azzurra dopo aver lavorato sodo al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito a Roma proseguirà sino al 24 marzo la preparazione proprio nella nostra città.

Qui l’Italia affronterà in due test match la Jomi Salerno, campione d’Italia in carica. Per il tecnico azzurro Neven Hrupec, lo stage rappresenterà una interessante opportunità per valutare nuove giocatrici da inserire nell’elenco azzurro.

Diverse new entry assolute (su tutte Rossignoli, Gioia, Stettler e Girotto) sono state previste dall’allenatore croato, affiancato nel lavoro sul campo da Laura Avram e Paolo Baresi. Si rivedrà, anche se non sul campo, anche Anika Niederwieser: la giocatrice in forza al Metzingen (Germania) è rientrata nelle settimane scorse dopo l’infortunio al ginocchio ed è al lavoro per recuperare il migliore stato di forma. Della rosa a disposizione del tecnico Neven Hrupec fanno parte anche quattro atlete della Jomi Pdo Salerno, si tratta di Ilaria Dalla Costa, Rita Trombetta, Valentina Landri e Cyrielle Lauretti Matos.

Il rompete le righe è previsto per domenica 24 marzo. Questo l’elenco completo delle convocate: Monika Prunster (PO – 1984 – Pogon Szczecin / POL); Barbara Meneghin (PO – 1994 – Mechanic System Oderzo); Anja Rossignoli (PO – 1999 – Brixen Südtirol); Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Sudtirol); Alessandra Bassanese (AS – 1996 – Cassano Magnago); Giulia Losio (AD – 1997 – Leno); Vanessa Dijogap (AD – 2001 – Cellini Padova); Natalia Girotto (TS – 1987 – Leonessa Brescia); Giorgia Di Pietro (TS – 1993 – Mechanic System Oderzo); Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno); Rita Trombetta (TD – 1996 – Jomi Salerno); Cristina Gheorghe (TD – 1986 – Dunarea Braila / ROU); Valentina Landri (CE – 1992 – Jomi Salerno); Maria Victoria Gioia (CE – 1991 – Suncini Ariosto Ferrara); Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Venplast Dossobuono); Cyrielle Lauretti Matos (PI – 1997 – Jomi Salerno); Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Suncini Ariosto Ferrara); Angela Cappellaro (PI – 1995 – Skrim Kongsberg / NOR).