La Jomi si presenta, Pisapia: “Riconfermarsi non è mai facile, ci proveremo”.

Si è tenuta nell’incantevole scenario della Stazione Marittima di Salerno la presentazione ufficiale delle campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno che questo pomeriggio partirà per Lublin in vista dell’impegno in EHF Champions League femminile in programma sabato prossimo (8 settembre) contro il Perla, l’anno passato trionfatrice in Challenge Cup.

La formazione salernitana raggiungerà in treno Milano per poi partire nella mattinata di venerdì 7 dall’Aeroporto meneghino di Malpensa alla volta della Polonia.

Nel pomeriggio di domani la compagine allenata da coach Dragan Raijc sosterrà poi una seduta di rifinitura presso il Palazzetto dello Sport di Lublin in vista del match che si disputerà sabato 8 settembre con fischio d’inizio alle ore 19. A fare gli onori di casa e dare il benvenuto alla società cara al presidente Mario Pisapia ci hanno pensato Orazio De Nigris della società Salerno Stazione Marittima. “Riconfermarsi non è mai facile – afferma il presidente della società salernitana, Mario Pisapia – ma noi ci proveremo. Sarà un campionato molto lungo e difficile, speriamo di riuscire anche in quest’occasione a superare l’esame. La concorrenza è aumentata, ci sono diverse formazioni che si sono rinforzate rispetto alla scorsa stagione e punteranno alla vittoria finale. Mi preme ringraziare il 19° Gruppo Cavalleggeri Guide per quanto concerne l’uso della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Ringrazio inoltre gli sponsor che ci seguono e sostengono da anni, permettendoci di programmare”.

C’è stato poi l’intervento dell’Assessore allo sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ed ha fatto un grosso in Bocca al Lupo alle ragazze della Jomi Salerno in vista dell’impegno internazionale e dell’imminente avvio della stagione. Infine è toccato al Comandante del 19° Gruppo Cavalleggeri Guide Colonello Giacomo Giannattasio portare i saluti e sottolineare l’importanza della collaborazione tra l’Esercito Italiano e la Pdo Salerno.

Il massimo campionato di pallamano femminile prenderà il via il prossimo 15 settembre, nell’occasione la formazione affidata allenata quest’anno da Dragan Rajic, sarà di scena tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara. Questa la rosa della Jomi Salerno per la stagione 2018/2019: Elisa Ferrari, Rita Trombetta, Carmela Stellato, Ilaria Dalla Costa, Roberta Motta, Erika De Somma, Serena Santoro, Antonella Coppola, Suleiky Gomez Hernandez, Giulia Fabbo, Pina Napoletano, Antonella Piantini, Laure Oliveri, Cyrielle Lauretti Matos, Laura Casale, Valentina Landri, Martina De Santis. Staff tecnico e medico: Dragan Rajic (allenatore), Adele De Santis (allenatore dei portieri), Elena Laura Avram (Aiuto allenatore), Domenico Testa (team manager), Franco Saracino (preparatore atletico), Simone Astone (collaboratore), Piero Attanasio (collaboratore), Salvatore Telese (medico sociale), Gabriele Caliendo (fisioterapista), Gruppo Forte dei dottori Alfonso Maria Forte e Francesco Forte (Fisioterapia e riabilitazione), Lucia Coscia (addetto stampa), Antonio Villari (fotografo).