La Jomi Salerno si aggiudica il big match contro Conversano e va in testa alla classifica.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. La Jomi Salerno confeziona un autentico capolavoro, batte l’Indeco Conversano con il risultato finale di 25 a 17 nel match valevole quale ottava giornata di ritorno della Regular Season del campionato di serie A femminile e conquista il primo posto. Capitan Coppola e compagne ribaltano il 24-19 in favore delle pugliesi dell’andata portandosi al primo posto in classifica. La formazione salernitana sblocca il risultato poi però sale in cattedra il Conversano che si porta subito avanti nel punteggio. Coach Hrupec predica calma e chiama subito time out per sistemare alcune cose. La Jomi Salerno agguanta così il pareggio (5 – 5) quando mancano 17’ minuti al termine della prima frazione di gioco. Da questo momento s’inizia a viaggiare sui binari dell’equilibrio: il risultato recita 7 – 7 quando mancano 15’ minuti alla fine del primo tempo e 9 a 9 quando il cronometro segna il minuto 22. A questo punto sale in cattedra il portiere Elisa Ferrari che con alcuni interventi importanti nega la gioia della rete alle avversarie. La Jomi Salerno capisce che è arrivato il momento di accelerare, capitan Coppola e compagne mettono così la testa avanti nel punteggio chiudendo il primo tempo sul 13 ad 11. Nel secondo tempo parte forte la compagine allenata da coach Hrupec. Dopo 4’ della ripresa le salernitane, trascinate dalla solita Gomez (11 reti a referto ndr) sono avanti con il risultato di 16 a 12. L’Indeco Conversano prova a limitare i danni ma sale nuovamente in cattedra il portiere Elisa Ferrari che con interventi importanti nega la gioia della rete alle avversarie. Dopo 10’ minuti del secondo tempo la Jomi Salerno è avanti per 17 a 14. L’Indeco Conversano è alle corde, le salernitane capiscono che è il momento di accelerare, vedono all’orizzonte la possibilità di ribaltare il risultato del match d’andata. Al 20’ minuto la Jomi Salerno si porta sul +6 (20’ minuto) e sul +7 (24 – 17 al 25’ minuto). L’Indeco Conversano non segna più, le salernitane realizzano la rete del definitivo 25 – 17. Finisce così, con le atlete della Jomi Salerno sotto la tribuna della Palestra Caporale Maggiore Palumbo a raccogliere l’applauso del numeroso e caloroso pubblico.

Jomi Salerno – Indeco Conversano 25 – 17 (primo tempo: 13 – 11)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 2, Stellato, Dalla Costa 2, De Somma, Coppola 2, Gomez 11, Prunster, De Santis, Napoletano 4, Fabbo, Lauretti, Casale, Landri 4. All: Neven Hrupec

Indeco Conversano: Giona, Caccioppoli, Barani 1, Stefanovic 1, Chiarappa, Albertini, Losio 3, Bertolino, Toro, Di Pietro 2, Ganga 6, Lopriore 1, Babbo 3, Gozzi. All: Vincenza Fanelli

Arbitri: Dionisi – Maccarone