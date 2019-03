La Campolongo Hospital RN Salerno supera anche l’ostico Pescara.

Sabato pomeriggio alla piscina Simone Vitale di Salerno la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno ha superato l’ostico Pescara con il punteggio di 10-5. Il Pescara dell’ex Agostini si è presentato alla Vitale in ottima forma, reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare e posizionato al quarto posto in classifica.

I ragazzi di mister Matteo Citro sono entrati in acqua decisi e hanno cominciato la gara con una intensità pazzesca, facendo grande attenzione in difesa e giocando pulito in attacco.

Nel primo quarto prevalgono le difese e finisce in parità, 1-1, con il gol di Luongo per la Rari.

Nella seconda frazione i giallorossi mettono la freccia e lasciano a zero gli ospiti: 3-0 con i gol di Luongo e doppietta di Gandini.

Nella terza frazione il Pescara prova a rialzare la testa e accorcia le distanze chiudendo sul 3-2. A tenere botta per la Rari ci pensano Mauro e Pica.

Nell’ultima frazione i giallorossi premono decisi sull’acceleratore e sfiancano gli avversari (4-1). A fare il vuoto ci pensano un immenso “mitraglia” Michele Luongo con una doppietta, “sentenza” Gandini e chiude i conti Cupic.

“Abbiamo difeso benissimo – commenta mister Matteo Citro a fine gara – sia ad uomini pari che in inferiorità, costruendo lì la vittoria. In attacco con pazienza e qualità siamo riusciti a rompere la loro buona organizzazione difensiva. Complimenti a tutti i ragazzi”.

Gara di importanza fondamentale, la Rari con la vittoria mantiene inalterato il vantaggio sulle inseguitrici, oggi tutte vincenti, e si prepara al meglio per la seconda gara interna consecutiva, sabato prossimo contro l’Acquachiara.