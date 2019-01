La Campolongo Hospital RN Salerno batte 9-8 la Cesport Italia a pochi secondi dal termine.

Una poco brillante Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno fa suo il derby contro la Cesport Italia con il punteggio di 9-8, grazie a un gol a pochi secondi dalla fine.

Non è una Rari Nantes brillante quella scesa in acqua sabato pomeriggio alla piscina comunale di Casoria, per affrontare l’ennesimo derby stagionale. Fin dai primi minuti di gara si è capito che sarebbe stata dura battere una Cesport affamata di punti salvezza. Un po’ per merito dei napoletani, ma soprattutto per una lunga serie di disattenzioni e distrazioni, i giallorossi si sono trovati sotto anche di tre reti, fino all’incredibile epilogo.

Il primo quarto scivola via con la Rari in vantaggio per 1-0 grazie al solito implacabile Gandini. Nella seconda frazione i giallorossi giocano sotto tono e la Cesport chiude meritatamente in vantaggio per 3-2. Cupic e Scotti Galletta tengono a galla i salernitani.

Nella terza frazione la musica non cambia, e sono ancora i napoletani a chiudere in vantaggio 3-2. A mantenere viva la gara per la Rari ci pensano ancora Gandini e poi Pica.

Il quarto tempo si apre con una doppietta devastante dei padroni di casa. La Rari sembra in ginocchio. Citro dalla panchina urla e incita i suoi a non mollare. In effetti bastano pochi minuti di vera Rari Nantes per piazzare un parziale di 3-0 grazie ai gol di Luongo e doppietta di Gandini. A meno di 30 secondi dalla fine si è sul punteggio di parità 8-8. Fallo ai cinque metri su Luongo, alzo e tiro del cecchino giallorosso, che fino a quel momento aveva sbagliato diverse conclusioni, e palla in rete per il sorpasso del 9-8. Nell’ultima azione d’attacco della Cesport, ci pensa un immenso Gennaro Parrilli ad anticipare un avversario e congelare il risultato.

Nelle fila dei padroni di casa da segnalare la grande prova offerta dall’ex Saviano, da Di Costanzo, Buonocore e dal portiere Turiello, che ha parato l’impossibile.

Mister Matteo Citro al termine della gara: “Abbiamo sprecato tanto nei primi due tempi, consentendo al Cesport di restare in partita. Nella seconda parte di gara ci siamo innervositi e complice qualche errore in fase difensiva, siamo andati fuori dalla partita. Sotto di tre gol a quattro minuti dal termine, nel finale e venuto fuori il nostro carattere e la nostra qualità, riuscendo a vincere una partita che sembrava persa”

STUDIO SENESE CESPORT-CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO 8-9

STUDIO SENESE CESPORT: Turiello, Buonocore 2, Di Costanzo 1, Parrella, Iodice 2, Cerchiara, Simonetti, Esposito, Saviano 1, Femiano 1, Parrella 1, D Antonio, Bouche. All. Iacovelli

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 2, Gandini 4, Ragosta, Scotti Galletta 1, Gallozzi, Fortunato, Cupic 1, Mauro, Parrilli, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All. Citro

Arbitri: De Girolamo e Piano

Parziali 0-1, 3-2, 3-2, 2-4

Uscito per limite di falli Gallozzi (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Studio Senese Cesport 3/7; Campolongo Hospital RN Salerno 7/12. Spettatori 100 circa.