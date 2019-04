La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno fa suo il derby contro la Cesport Italia. 11-6 il risultato finale.

La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno fa suo il derby contro la Cesport Italia disputato sabato pomeriggio alla piscina Simone Vitale di Salerno. 11 – 6 il risultato finale al termine di una gara che non è mai stata in discussione, e che i giallorossi hanno sempre condotto sui binari voluti. Dopo un mese la Rari torna a giocare davanti al suo pubblico e i ragazzi allenati da mister Citro hanno subito messo in acqua grinta, determinazione e tecnica. Primo quarti che si chiude 3-1 con i gol di Parrilli, Pica e Gandini. Nella seconda frazione, che si chiude sul 2-1, vanno a segno Gallozzi e ancora Pica.

Gara in discesa e ampio turnover attuato da mister Citro, ma la Rari accelera ancora e chiude il terzo tempo ancora con un netto 3-1. In gol Gandini e doppietta di bomber Luongo. Nell’ultima frazione un calo di concentrazione consente alla Cesport di accorciare un po’ le distanze. Il tempo si chiude sul 3-3 con i gol di Parrilli, Gallozzi e Gandini.

“Nel complesso abbiamo giocato una discreta gara, a parte alcuni passaggi a vuoto che dobbiamo assolutamente evitare, perché possono essere determinanti in partite più equilibrate di questa” il commento a caldo di mister Matteo Citro.

La Rari Nantes con questa vittoria mantiene la testa della classifica con un punto di vantaggio sul Latina, ma anche con una gara da recuperare. Sabato trasferta impegnativa contro la Roma 2007 Arvalia.

CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO-STUDIO SENESE CESPORT 11-6

CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO: S. Santini, M. Luongo 2, C. Gandini 3, C. Sanges, A. Scotti Galletta, D. Gallozzi 2, A. Fortunato, V. Cupic, S. Mauro, G. Parrilli 2, G. Spatuzzo, D. Pica 2, A. Ragosta. All. Citro

STUDIO SENESE CESPORT: P. Turiello, F. Buonocore 2, L. Di Costanzo 1, J. Parrella , D. Iodice, D. Cerchiara 1, C. Simonetti 1, C. Corcione, G. Saviano 1, A. Femiano, P. Parrella, D. D’antonio , L. Capitella. All. Iacovelli

Arbitri: Sponza e Navarra

Note

Parziali: 3-1 2-1 3-1 3-3 Spettatori circa 200. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: R.N. Nuoto Salerno 3/4, Cesport Italia 2/7