La bandiera dell’Alma Salerno Giuseppe Peluso dona un rene a suo fratello.

Un rene per il fratello. Un estremo gesto d’amore quello di cui si è reso protagonista Giuseppe Peluso, storica bandiera dell’Alma Salerno.

Colui che, per circa un decennio, ha indossato la fascia di capitano della compagine salernitana di calcio a 5, sposandone fin dalla nascita la causa e, proprio per questo, rifiutando anche prestigiose offerte, ha, all’inizio dell’anno, subito un intervento a Padova.

Un atto di fondamentale importanza per il fratello, Michele, e che riempie d’orgoglio la società per la quale, per tanti anni, Giuseppe Peluso ha rappresentato un punto di riferimento, anche dopo aver lasciato l’attività agonistica per motivi di lavoro.