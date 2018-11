Jury Chechi spiega Dove va la Ginnastica.

Si è tenuto ieri sera presso il Palazzetto AcquaSport in via Generale Clark, 103 di Salerno, il dibattito “DOVE VA LA GINNASTICA” organizzato da Ginnastica Salerno.

L’incontro moderato da Lucia TROTTA (Ufficio Stampa Ginnastica Salerno) è stato introdotto da Juliana SULCE (Presidente Ginnastica Salerno), con gli interventi di Massimo GALLINA (Tecnico GAF *Bergamo*), Paolo QUARTO (Tecnico GAM *Seveso*), Armando BARCHI (Osteopata – Genitore *Torino*), Carlo NOBILI (Preparatore Fisico – Tecnico – Genitore *Milano*), Carmen GUARINO (Fisioterapista – Genitore) e con le conclusioni affidate all’olimpionico Jury CHECHI.

Valutare il pericolo e capire il limite da non superare per non danneggiare l’atleta, questo è stato il tema della serata presentato alla vasta platea di pubblico presente, formata soprattutto da ragazzi e genitori che hanno seguito con interesse gli interventi dei relatori.

La serata si è conclusa con un aperitivo con le famiglie e i tecnici, a cui Jury Chechi è stato presente firmando autografi e raccontando i sacrifici e le difficoltà sportive per arrivare al prestigioso traguardo della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996.