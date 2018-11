Jomi Salerno, vittoria preziosa a Brescia.

Vittoria in trasferta per la Jomi Salerno che al Centro Sportivo San Filippo s’impone con il risultato di 27 a 21 nel match valevole quale settima giornata d’andata della serie A femminile. LA GARA: le due formazioni si affrontano a viso aperto. Nei primi cinque minuti di gioco sono addirittura avanti le lombarde con il risultato di 4 a 3. Le salernitane pian piano però si sciolgono, al 10’ minuto capitan Coppola e compagne si portano sul +2 (6 – 4) grazie alla rete di Valentina Landri. Al 16’ minuto arriva anche il massimo vantaggio per la Jomi Salerno (+ 3) che si porta sul 9 a 6 con la rete di Pina Napoletano. Al 22’ minuto ci pensa Gomez con una perla di rara bellezza ad insaccare, portando le salernitane sul 11 a 7. La Leonessa Brescia però non ha nessuna intenzione di mollare la presa, riuscendo ad accorciare così le distanze (11 a 9 per Salerno al 26’ minuto). La prima frazione di gioco si chiude con la formazione salernitana avanti sul 13 a 9 grazie alla rete messa a segno sul suono della sirena dalla giovane Fabbo. Nel secondo tempo le due compagini continuano ad affrontarsi a viso aperto, al 5’ minuto il punteggio è di 14 ad 11 in favore della Jomi Salerno. Al 10’ minuto la formazione allenata da coach Rajic continua a mantenersi sul + 2 (16 a 14). Al 20’ minuto la Jomi Salerno è avanti con il punteggio di 21 a 19. Nei minuti finali della contesa le salernitane premono sull’acceleratore ed allungano il passo. Al 25’ la Jomi Salerno si porta sul 25 – 19 grazie al sette metri realizzato da Gomez. Il match si chiude con il risultato finale di 27 a 21. Due punti importanti per capitan Coppola e compagne che continua la marcia in testa alla classifica, seppur se in condominio con Brixen (altoatesine vittoriose sul campo dell’Ariosto Ferrara). Ora il torneo di serie A femminile si ferma per gli impegni della nazionale. Si torna in campo il prossimo 1 dicembre, la Jomi Salerno sarà di scena tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Venplast Dossobuono.

Leonessa Brescia – Jomi Salerno 21 – 27 (Primo Tempo: 9 – 13)

Leonessa Brescia: Cavagnini, Bellini, Fiorillo, Tanic 3, Pedrotti 2, Piffer, Morgano, Galli 2, Barbariga 5, Machina, Girotto 8, Patelli, Fenaroli, Colombo 1, Ucchino, Torriani. Allenatore: Gaspare Scalia

Jomi Salerno: Ferrari, Motta, Santoro, Coppola 5, Gomez 7, Fabbo 3, Napoletano 3, Piantini, Oliveri 2, Lauretti Matos 5, Casale, Landri 2. Allenatore: Dragan Rajic

Arbitri: Di Domenico – Fornasier