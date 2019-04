Jomi Salerno vince a Dossobuono ed allunga in classifica.

La Jomi Salerno supera in trasferta la Venplast Dossobuono con il risultato di 22 a 18 nel match valevole quale seconda giornata della Poule Play Off. Gomez e compagne soffrono ma alla fine portano a casa altri due punti preziosi, consolidando la prima posizione in classifica in virtù anche della sconfitta casalinga patita da Oderzo, superata dalla Casalgrande Padana con il risultato di 26 a 25.

La cronaca: Parte subito forte la compagine salernitana. La formazione allenata da coach Rajic si porta sul due a zero dopo tre minuti di gioco grazie alle reti di Gomez e Dalla Costa. La Venplast Dossobuono accorcia le distanze, poi ci Ilaria Dalla Costa a realizzare due reti importanti che portano la Jomi Salerno sul 4 ad 1 quando il cronometro segna il 7’ minuto. Il sette di casa allenato dall’ex Giovanni Nasta prova rientrare nuovamente in gara, al 12’ minuto il risultato è 6 – 3 in favore di capitan Coppola e compagne. Al 18’ le padrone di casa raggiungono la parità (6 – 6), ci pensa però la solita Dalla Costa a mettere alle spalle di Luchin e portare le salernitane nuovamente in vantaggio. La Jomi Salerno c’è, al 20’ minuto le salernitane sono avanti con il risultato di 8 – 6. Al 25’ minuto la Venplast Dossobuono accorcia nuovamente le distanze (9 – 7), coach Rajic è costretto a chiamare il time out. La prima frazione di gioco si chiude con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 13 ad 11. Nel secondo tempo il sette allenato dall’ex Nasta mette subito le cose in chiaro, le veronesi non hanno nessuna intenzione di abbassare la guardia. Al 5’ minuto il risultato è di 13 a 12 in favore della Jomi Salerno. Al 10’ minuto si ferma sul palo la possibilità del pareggio per la Venplast Dossobuono, sul ribaltamento di fronte la Jomi Salerno allunga sul + 2 (15 – 13). Gara bella e tirata, le padrone di casa si riportano nuovamente sotto quando il cronometro segna il 14’ minuto (15 – 14 per le salernitane). Il sette allenato da Rajic inizia a pigiare il piede sull’acceleratore ed al 19’ minuto si porta sul + 4 (19 – 15). Al 25’ il risultato vede ancora la Jomi Salerno avanti con il risultato di 20 a 16. Il match si chiude con la vittoria della compagine allenata da coach Rajic con il punteggio finale di 22 a 18.