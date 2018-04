Jomi Salerno, ultima di regular season in trasferta a Ferrara.

Ultima giornata di Regular Season di serie A femminile, impegno in trasferta per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno di scena sabato (21 aprile ndr) con fischio d’inizio alle ore 18 al Pala Boschetto di Ferrara contro l’Estense. Le salernitane sono chiamate alla vittoria per mantenere il primo posto in classifica. Capitan Coppola e compagne hanno attualmente 40 punti all’attivo (in condominio con l’Indeco Conversano) ma sono avanti in virtù della migliore differenza reti nei confronti delle pugliesi.

Questa settimana a presentarci la sfida è l’ex Rita Trombetta, lo scorso anno in forza proprio all’Estense Ferrara che afferma: “Ci stiamo preparando al meglio per affrontare l’Estense, mia ex squadra, nell’ultima giornata della Regular Season. Si tratta di una compagine molto ostica, non facile da battere, noi però ce la metteremo tutta, stiamo lavorando tanto con mister Neven (Hrupec ndr) e ci teniamo a fare bella figura”. Rita Trombetta poi conclude… “Ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare ed a prepararci ad affrontare le sfide dei play off. La speranza è quella di centrare anche quest’anno la finale, lo merita tutto il gruppo”. Intanto il momento del debutto in campo internazionale è arrivato. L’Italia U16 femminile è pronta alla prima sfida sulla sua strada: il 13° Campionato Mediterraneo dell’Handball, in programma dal 22 al 29 aprile prossimi a Žabljak, in Montenegro. Lo staff tecnico azzurro guidato da Ljljana Ivaci ha individuato, dopo il lungo lavoro di selezione avviato con il Talents’ Camp del settembre scorso e attraverso la serie di stage dei mesi scorsi, le 18 azzurrine convocate per la manifestazione in terra montenegrina. Al via si presentano 7 formazioni. Oltre all’Italia e al Montenegro padrone di casa, in campo anche Francia, Slovenia, Tunisia, Turchia e la Romania in qualità di nazione invitata. Della spedizione azzurra faranno parte anche tre giovani promesse della Jomi Salerno: si tratta di Carmela Stellato, Giulia Antonia Fabbo e Martina De Santis.