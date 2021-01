Jomi Salerno, turno infrasetetimanale casalingo contro la Santarelli Cingoli.

Torna in campo la Jomi Salerno. Domani (mercoledì 27 gennaio) alle ore 16: 30 capitan Napoletano e compagne saranno di scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Santarelli Cingoli nel recupero della seconda giornata di ritorno della serie A Beretta. Il match in programma lo scorso 16 gennaio fu rinviato in seguito agli impegni in European Cup della compagine allenata da coach Laura Avram. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. La Jomi Salerno è reduce dal successo ottenuto sabato scorso al Pala Boschetto contro l’Ariosto Ferrara. Due punti pesanti per la formazione salernitana che approfittando della sconfitta casalinga dell’Oderzo contro Erice si è ripresa la vetta solitaria della classifica con 26 punti. Dall’altro canto la Santarelli Cingoli, reduce dalla netta sconfitta casalinga contro Mestrino, è al penultimo posto in classifica (in condominio con Nuoro) con 4 punti all’attivo. “Questa settimana – afferma Natasa Krnic – ci attendono due gare casalinghe contro Cingoli e Leno. Stiamo lavorando sodo e stiamo preparando le partite nel migliore dei modi, non abbiamo nessuna intenzione di abbassare la guardia. Stiamo provando a migliorare sia sotto l’aspetto difensivo che sotto quello offensivo. La nostra intenzione è quella di arrivare alla Coppa Italia in programma dal 12 al 14 febbraio a Salsomaggiore Terme nella migliore forma possibile”. La stessa Natasa Krnic si sofferma poi sul vittorioso match esterno di sabato scorso contro l’Ariosto Ferrara… “In merito alla gara di sabato scorso contro l’Ariosto Ferrara sono contenta e soddisfatta, abbiamo portato a casa una vittoria importante ed altri due punti preziosi. Sinceramente non siamo entrate bene in gara, nel secondo tempo siamo scese in campo con maggiore concentrazione. Nella seconda parte della gara abbiamo – conclude la giocatrice della Jomi Salerno – giocato decisamente meglio, soprattutto in difesa, ed alla fine siamo riuscite a portare a casa un ottimo risultato”.

