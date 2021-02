Jomi Salerno, trasferta in casa delle Guerriere Malo.

Torna in campo la Jomi Salerno. Dopo i rinvii delle ultime due giornate capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 27 febbraio) sul campo delle Guerriere Malo nel match valevole quale settima giornata di ritorno della serie A Beretta. La formazione salernitana guidata in panchina da Laura Avram ritroverà per l’occasione il terzino Ilaria Dalla Costa. La Jomi Salerno ha necessità di vincere per tenere a distanza Oderzo e per scongiurare il possibile sorpasso del Brixen Südtirol. Il successo a spese dell’Ariosto Ferrara ha infatti permesso alle altoatesine di agganciare la vetta della classifica, seppur al netto delle gare da recuperare della formazione salernitana. “Siamo in ripresa – afferma il tecnico Laura Avram – serve tempo e grande collaborazione per ritornare in ottima forma. Sono davvero molto felice e fiera delle mie ragazze che si stanno impegnando costantemente e stanno dimostrando grande voglia di lavorare”. Sulla sfida contro le Guerriere Malo il tecnico della Jomi Salerno poi aggiunge: “La sfida contro Malo sarà un altro test da superare. Sicuramente sarà una sfida diversa dal match d’andata, in quell’occasione infatti il sette allenato da Menin veniva fuori dal Covid mentre noi eravamo certamente più preparate. Adesso si è verificato l’esatto contrario, per tale motivo dobbiamo fare massima attenzione. Siamo chiamate – termina la stessa Laura Avram – a fare il nostro dovere ed a lottare sino alla fine. Le partite si vincono di gruppo, noi siamo un ottimo gruppo, sarà una grande prova!”.

