Jomi Salerno, trasferta a Mestrino.

Impegno esterno per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 16 novembre) alle ore 17 alla Palestra Di Lissario per affrontare le padrone di casa del Mestrino. Il sette allenato da coach Neven Hrupec è chiamato a mettere da parte la sconfitta rimediata nello scorso turno di campionato tra le mura amiche della palestra Caporale Palumbo contro il Cassano Magnago. Le salernitane, attualmente a quota 8 punti in classifica, sono chiamate a riprendere subito la corsa nel massimo campionato di pallamano femminile. Occhio comunque al Mestrino, sicuramente tra le formazioni più in forma di questa prima parte di stagione. In merito alla gara in programma domani pomeriggio il portiere della Jomi Salerno, Elisa Ferrari afferma: “La gara contro Mestrino per noi sarà importante per rimediate al passo falso della scorsa settimana, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, contro il Cassano Magnago. Per quanto ci riguarda è importante riprendere con la nostra striscia positiva e rimanere focalizzate sul campionato”. Il portiere della formazione campione d’Italia in carica Elisa Ferrari poi conclude: “Abbiamo capito i nostri errori ed abbiamo lavorato bene in settimana per migliorare le collaborazioni sia in difesa che in attacco. Andiamo a Mestrino con la voglia di dimostrare tutto il nostro valore”.