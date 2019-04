Jomi Salerno, trasferta a Ferrara.

Impegno in trasferta per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Coppola e compagne saranno di scena domani (mercoledì 1 maggio, fischio d’inizio ore 19) al Pala Boschetto contro la formazione del Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara nel match valevole per la quarta giornata della Poule Play Off del massimo campionato di pallamano femminile. C’è un posto libero accanto alla Jomi Salerno, in finale Scudetto.

La compagine allenata da coach Dragan Rajc è già certa infatti di chiudere al primo posto la Poule Play Off e, di conseguenza, di difendere lo scudetto.

Resta da decidere la compagine avversaria. Mechanic System Oderzo e Brixen Sudtirol sono le due candidate principali. A dirlo è la classifica: 11 punti le venete, 10 le altoatesine e più staccata, a due punti dal terzo posto, la Casalgrande Padana. In merito alla prossima gara ed al finale di stagione, intanto, la cubana Suleiky Gomez afferma: “Dobbiamo continuare a giocare con intensità e concentrazione e a questo punto della stagione non possiamo mollare”. La stessa Gomez poi aggiunge: “Se riusciamo a giocare bene sicuramente tutto sarà più facile. Dobbiamo affrontare le prossime gare con serenità e lavorando bene come abbiamo fatto fino a questo punto del campionato”.