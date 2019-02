Jomi Salerno, trasferta a Cassano Magnago.

Impegno in trasferta per la Jomi Salerno. Capitan Coppola e compagne saranno, infatti, di scena domenica (17 febbraio) con inizio alle ore 17 al Palazzetto Tacca contro il Cassano Magnago. La compagine allenata da coach Dragan Rajic è chiamata a centrare il successo pieno per continuare la marcia in vetta alla classifica e tenere a debita distanza la Mechanic System Oderzo, impegnata in trasferta contro il fanalino di coda Flavioni.

Salernitane chiamate a rintuzzare anche gli assalti del Brixen, attualmente al 3° posto con 22 punti, impegnato tra le mura amiche contro la Venplast Dossobuono.

In merito alla sfida in terra lombarda il tecnico della Jomi Salerno afferma: “Non sarà una gara facile, Cassano è una squadra giovane ma allo stesso tempo di buon livello, che sin qui ha messo in difficoltà tutte le formazioni che ha incontrato. Non bisogna dimenticare che tra le mura amiche del Palazzetto Tacca hanno costretto al pareggio il Brixen. Nonostante la giovane età, possono contare su un roster di tutto rispetto che applica una difesa molto aggressiva”.

Il tecnico Rajic torna poi sulla scorsa gara di campionato vinta dalla Jomi Salerno contro la Casalgrande Padana… “Casalgrande si è presentata in ottime condizione. Per quanto ci riguarda abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma dovevamo fare i conti con sette atlete, reduci da influenza. Il risultato è stato sempre in nostro favore e anche le più giovani hanno aiutato le compagne in difficoltà”.