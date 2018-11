Jomi Salerno, trasferta a Brescia.

Impegno in trasferta per la Jomi Salerno che sabato (inizio ore 15:30) sarà di scena al Centro San Filippo di Brescia per affrontare la locale formazione della Leonessa nel match valevole quale settima giornata d’andata del campionato di serie A femminile. La Jomi Salerno è riuscita a recuperare, in due partite, il terreno perduto ritornando in vetta al massimo campionato di pallamano femminile, seppur in condominio con il Bressanone che, sin dalle prime battute, si è proposto come principale antagonista delle salernitane nella corsa verso il tricolore. Capitan Coppola e compagne andranno, dunque, a caccia della vittoria per continuare la propria marcia. Occhio comunque alla Leonessa Brescia che ha sino ad ora collezionato sette punti in classifica, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Andamento altalenante dunque per le Leonesse che si sono comunque attestata a ridosso delle prime posizioni in classifica. “La sosta è servita per recuperare energie e per ricaricare le batterie – afferma il tecnico Dragan Rajic – dopo il tour de force a cui siamo stati sottoposti a causa degli impegni di campionato e coppa. Ora però non dobbiamo abbassare la guardia, ci attende infatti un’altra delicata trasferta sul campo della Leonessa Brescia”. Sulle vittorie ottenute contro Leno e Casalgrande lo stesso trainer della compagine salernitana poi aggiunge: “Ci attendevano due trasferte insidiose, nonostante la classifica, credo che alla fine le ragazze abbiano risposto bene. Abbiamo portato a casa due successi importanti che hanno permesso alla nostra formazione di tornare in testa alla classifica seppure in condominio con le altoatesine del Brixen”.