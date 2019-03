Jomi Salerno torna in campo contro la Leonessa Brescia.

Torna il massimo campionato di serie A femminile, torna in campo la Jomi Salerno. La formazione salernitana sarà di scena sabato (9 marzo) alle ore 17:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Leonessa Brescia nel match valevole quale settima giornata di ritorno. Capitan Coppola e compagne proveranno a centrare l’ennesimo successo per continuare la marcia in vetta alla classifica, la Leonessa Brescia dal canto suo proverà a mettere in difficoltà le padrone di casa ed a portare a casa dei punti pesanti. In merito alla prossima gara di campionato il tecnico Dragan Rajic non esita ad affermare: “Bisogna assolutamente evitare cali di tensione per non compromettere quanto di buono fatto sino ad ora. Spero che le ragazze conservino la concentrazione per tutta la durata delle partite, dei cali potrebbero costarci infatti molto cari. Ho chiesto alle mie atlete di stare sempre sul pezzo, di dare sempre il massimo sia nel corso degli allenamenti che delle partite. In questa fase della stagione non possiamo assolutamente permetterci di abbassare la guardia”. Sul prossimo avversario lo stesso Rajic aggiunge: “La Leonessa Brescia è sicuramente una buona squadra, lo ha dimostrato anche in occasione della Finale di Coppa Italia. In quell’occasione, in modo particolare nella prima frazione di gioco, sono riusciti a metterci in difficoltà. Verranno qui con l’obiettivo di riuscire a portare a casa punti importanti per la classifica, noi dobbiamo lavorare bene in difesa per bloccare sul nascere le loro iniziative. Dobbiamo continuare a fare del nostro meglio, dobbiamo continuare a disputare gare di alto livello”. Il tecnico della Jomi Salerno poi conclude: “Giochiamo davanti al pubblico amico, ci teniamo a fare bella figura ed a regalare ulteriori soddisfazioni ai nostri impareggiabili tifosi”.