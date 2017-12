Jomi Salerno, superata Ferrara.

La Jomi Salerno supera l’Estense Ferrara tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato finale di 26 a 17 nel match valevole quale undicesima giornata del torneo di serie A di pallamano femminile e chiude il 2017 con una vittoria. Parte subito forte la Jomi Salerno che non concede scampo alle avversarie prendendo subito il largo nel risultato. L’Estense Ferrara però pian piano si scoglie, riuscendo così a riportarsi sotto nel punteggio. Le salernitane però quando spingono il piede sull’acceleratore lasciano davvero poco spazio alle avversarie. La prima frazione di gioco si chiude così con il risultato di 12 a 6 in favore della Jomi Salerno. Nel secondo tempo le ospiti guidate in panchina da Demeny Gyongyi provano a ricucire lo strappo senza però riuscire nell’intento sperato. Trascinata dalle reti di Gomez e Lauretti Matos (otto e cinque reti a referto ndr) la Jomi Salerno prende sempre più il largo nel punteggio. Nei minuti conclusivi del match coach Hrupec manda in campo le giovani De Somma, Stellato, Motta e Fabbo, con quest’ultima che trova il tempo per realizzare anche la prima rete in massima serie. Il match si chiude con il successo della Jomi Salerno con il risultato di 26 a 17, le salernitane chiudono così il 2017 con una preziosa vittoria.

Jomi Salerno – Estense Ferrara 26 – 17 (primo tempo: 12 – 6)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 4, Stellato, Motta, De Somma, Coppola 1, Gomez 8, Romeo 2, Prunster, Napoletano 3, Fabbo 1, Lauretti Matos 5, Casale 1, Landri 1. Allenatore: Neven Hrupec

Estense Ferrara: Brunetti 4, Poderi 1, Zuin 2, Yaryes, Felisati, Lo Biundo, Marrochi 2, Benincasa 5, Iacovello, Fabbricatore 1, Costa 2, Verrigni. Allenatore: Demeny Gyongyi

Arbitri: Carrino – Pellegrino