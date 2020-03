Jomi Salerno, si ritorna in campo contro il Brixen.

Torna il campionato di serie A1, torna in campo la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne sono attese dal big match in casa della capolista. Sabato 7 marzo (inizio ore 16:30) la formazione allenata da Laura Avram farà, infatti, visita al Brixen. Attualmente la compagine allenata da Nossing, tra le cui fila militano le ex Prunster e Federspieler, è a quota 24 punti ed ha collezionato dodici vittorie e due sconfitte.

La Jomi Salerno occupa invece la seconda posizione in classifica, seppure in condominio con Oderzo con 21 punti all’attivo, frutto di dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte. Capitan Napoletano e compagne hanno però una gara in meno rispetto alle avversarie, c’è infatti da recuperare (il prossimo 17 marzo) la sfida tra le mura amiche contro il Mestrino, non disputata lo scorso 29 febbraio dopo lo stop per l’allerta coronavirus. In merito alla sfida in programma sabato il tecnico Laura Avram afferma: “Andiamo a giocare una gara molto importante, dal grande peso specifico. Siamo consapevoli che dopo la vittoria della Coppa Italia dobbiamo metterci con la testa a questa sfida importantissima. Ci attende una gara durissima – afferma l’allenatrice della Jomi Salerno – anche perché dal punto di vista medico non stiamo al meglio. Mi attendo una prova di carattere e determinazione da parte delle mie atlete che stanno dando tutto e si stanno impegnando al massimo in allenamento dalla prima all’ultima, nessuna esclusa”.