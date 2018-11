Jomi Salerno, sei atlete in nazionale. Piantini ai Panamericani con il Cile.

Si raduna quest’oggi a Roma la nazionale femminile in vista degli impegni del Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Giappone 2019. Agli ordini del tecnico Neven Hrupec le azzurre si ritroveranno nella Capitale per preparare l’appuntamento internazionale in programma dal 23 al 25 novembre ad Amyntas (Grecia). L’Italia sarà opposta alle elleniche, padrone di casa, alla Bielorussia ed al Portogallo. Tante le giocatrici della Jomi Salerno che prenderanno parte alla spedizione internazionale: si tratta del portiere Elisa Ferrari, dell’ala sinistra Pina Napoletano, dell’ala sinistra Laura Casale, della centrale Valentina Landri, del terzino sinistro Cyrielle Lauretti Matos. Da verificare inoltre le condizioni fisiche del terzino sinistro Ilaria Dalla Costa che farà comunque parte della spedizione azzurra. Un pizzico di Jomi Salerno anche per quanto concerne lo staff tecnico composto da Neven Hrupec (vecchia conoscenza di casa salernitana), Laura Avram e Paolo Baresi, senza dimenticare il portiere Monika Prunster, campionessa d’Italia lo scorso anno con i colori della formazione salernitana ed attualmente impegnata in Polonia con il Pogon Szczecin. Non finisce qui… infatti anche il portiere della Jomi Salerno Antonella Piantini ha risposto alla convocazione della sua nazionale, difenderà i pali del Cile nei prossimi campionati Panamericani.