Jomi Salerno, sabato big match in casa contro Oderzo.

Jomi Salerno – Mechanic System Oderzo è il match più atteso della quinta giornata di andata della Serie A Beretta femminile. Uno scontro diretto in piena regola considerando che salernitane e venete sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Sabato ((fischio d’inizio ore 18:30) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo andrà in scena un match di grande interesse considerando anche quanto accaduto nello scorso turno di campionato: la sconfitta dell’ Alì-Best Espresso Mestrino ed il pareggio del Brixen, infatti, hanno combaciato con il poker di successi della compagine allenata da Laura Avram e delle venete. La società salernitana ha deciso di far disputare anche l’incontro in programma sabato a porte chiuse. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. In merito al match in programma sabato l’ex Victoria Romeo non esita ad affermare: “Sarà sicuramente una gara dura e combattuta considerando anche il valore del roster di Oderzo. In più hanno recuperato Duran, una giocatrice molto importante che pian piano sta ritrovando la forma migliore dopo la gravidanza. Si tratta di un elemento di grande esperienza in grado di infondere grande tranquillità e serenità alla squadra”. La stessa Romeo poi aggiunge: “Per quanto ci riguarda ci stiamo allenando e ci stiamo preparando al meglio nel corso di questa settimana. Stiamo sistemando diverse combinazioni in modo particolare in difesa. Dobbiamo stare attente e concentrate, anche se il nostro obiettivo resta quello di portare a casa l’intera posta in palio”. Sull’esperienza vissuta con la maglia dell’Oderzo poi la stessa Romeno conclude: “E’ stata sicuramente una buona esperienza, mi ha aiutato a crescere. Sono rimasta in ottimi rapporti con la dirigenza ed anche con le giocatrici della formazione veneta, con alcune di loro sono rimasta in contatto, continuiamo a sentirci”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...