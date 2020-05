Jomi salerno riparte da Laura Avram.

La Jomi Pdo Salerno fa la prima mossa: sulla panchina salernitana infatti è stata confermata l’allenatrice Laura Avram.

Approdata a dicembre alla guida della prima squadra al posto del dimissionario Hrupec, nella scorsa stagione Avram ha portato la Jomi Salerno alla conquista della Coppa Italia ed ha ottenuto ottimi risultati in campionato prima della sospensione definitiva del torneo decretata dalla Figh in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19.

Ora la società cara al presidente Mario Pisapia guarda avanti ed è al lavoro per allestire il roster chiamato ad affrontare la prossima stagione. “Diciamo che è finita una stagione piena di sorprese, di alti e bassi, di emozioni e grandi prove da superare, non è facile allenare la PDO, è una immensa responsabilità. Mi dispiace – afferma Laura Avram – non averla finita così come volevo perché credo che con le ragazze e lo staff avremmo avuto la possibilità di gioire un altro po’. Ho lasciato in sospeso delle partite, ma c’è tanto lavoro da fare, per questo ringrazio la società per darmi la possibilità ancora di lavorare sul piano più alto della pallamano femminile, spero di essere al altezza del loro valore perché pur avendo tanto da imparare, in un contesto così serio e professionale non posso che rimboccare le maniche e mettermi al lavoro con tanta voglia e positività”.

In merito alla prossima stagione che vedrà la Jomi Salerno impegnata su più fronti la stessa Avram aggiunge: “Ci sarà tanto da lavorare in vista della prossima stagione, dopo questo lungo periodo di stop bisognerà prima di tutto recuperare dal punto di vista fisico e successivamente passare al lavoro tattico. Spero di poter dare ancora maggiore spazio alle giovani già lanciato la scorsa stagione ma anche alle promesse del vivaio. Ci attendono grandi sfide in campionato, in coppa Italia, in Supercoppa, nelle coppe Europee – conclude Avram – ed io sono davvero felice ed orgogliosa di essere alla guida di questo gruppo”.