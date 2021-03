Jomi Salerno, rinviata gara con Nuoro.

La FIGH recependo l’istanza della HAC Nuoro ha disposto d’ufficio il rinvio della gara originariamente in programma mercoledì 3 marzo alla palestra Caporale Maggiore Palumbo a mercoledì 10 marzo alle ore 15:30.

In seguito all’accertata positività di alcune atlete della Cassa Rurale Pontinia, registrate dopo il match tra sarde e laziali disputatosi sabato scorso, è scattato un provvedimento di isolamento fiduciario per le atlete isolane.

La Jomi Salerno ritornerà in campo sabato prossimo (6 marzo), sempre alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, per affrontare alle ore 18:30 l’Alì Best Espresso Mestrino.