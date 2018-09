Jomi Salerno pronta all’esordio in campionato.

Pronti? Via, si parte… Archiviata la parentesi del gruppo preliminare di Champions League, la Jomi Salerno è pronta a tuffarsi in campionato. Prende, infatti, il via sabato la 50^ stagione della massima serie femminile. Si riparte dallo Scudetto della compagine salernitana e dalla rincorsa alla formazione campana da parte di Pallamano Cassano Magnago, G.S.D. Pallamano Spallanzani Casalgrande, SSV Brixen Südtirol Handball Damen – Pallamano Femminile, ARIOSTO PALLAMANO FERRARA, Pallamano Olimpica Dossobuono, Pallamano Leno, Handball Flavioni Civitavecchia, Pallamano Leonessa, Pallamano Oderzo. Ad affrontarsi in questa stagione saranno 10 squadre, si parte sabato (15 settembre ndr) e si finisce il 18 maggio. Formula leggermente diversa rispetto agli ultimi anni: dopo le gare di andata e ritorno della Regular Season si svolgerà la Poule Play Off (Fase ad Orologio) per le prime 6 classificate e Poule Retrocessione (andata/ritorno) per le restanti 4 formazioni. Esordio casalingo per le campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno che alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (sabato 15 settembre, inizio ore 18:30) affronteranno il Suncini Ariosto Ferrara. In merito all’imminente inizio del torneo di massima serie di pallamano femminile il presidente Mario Pisapia afferma: “Sarà un campionato lungo e difficile. Nel corso dell’estate ci sono stati davvero tanti movimenti di mercato, numerose formazioni si sono rinforzate. Non bisogna inoltre dimenticare che rispetto allo scorso anno è cambiata la formula con l’inserimento della Fase ad Orologio al termine della Regular Season. Sarà – conclude il presidente della Jomi Salerno, Mario Pisapia, un campionato molto bello ed avvincente”. Lo stesso massimo dirigente della società salernitana poi conclude… “Riconfermarsi non è mai facile ma noi ci proveremo. Sarà un campionato molto lungo e difficile, speriamo di riuscire anche in quest’occasione a superare l’esame”.