Jomi Salerno, prima trasferta stagionale a Cingoli.

La Jomi Salerno si prepara alla prima trasferta stagionale. La compagine allenata da coach Laura Avram sarà infatti di scena sabato 19 alle ore 18 a Cingoli nella seconda giornata del campionato serie A Beretta. Occhio alla matricola Santarelli di coach Analla, Lenardon e compagne promettono infatti una gara tutta cuore e determinazione per riscattare il passo falso rimediato all’esordio stagionale contro le Guerriere Malo. “Sarà una partita strana – spiega Lenardon – perché giocheremo senza il nostro pubblico. Conosciamo il valore indubbio delle avversarie ma siamo consapevoli di quello che siamo, una squadra di ragazze del posto che cerca di fare tanti sacrifici. Ci metteremo impegno ed entusiasmo per riuscire a far bene. Cercheremo di vendere cara la pelle, speriamo che il campo possa essere dalla nostra”. Dal canto suo, la Jomi Salerno al debutto ha rispettato il pronostico contro la Cassa Rurale Pontinia ma anche palesato una condizione fisica e tattica da migliorare. Capitan Napoletano e compagne non hanno alternative alla vittoria, meglio se a margine di una prestazione convincente. La partita tra Santarelli Cingoli e Jomi Salerno sarà trasmessa in diretta alle ore 18 di sabato sulla piattaforma web Eleven Sports, detentrice dei diritti della Serie A Beretta Maschile e Femminile.

