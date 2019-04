Jomi Salerno, prima gara della poule play off contro il Brixen.

Al via la Poule Play Off del massimo campionato di pallamano femminile. La Jomi Salerno scenderà in campo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo domenica (7 aprile ndr) con inizio alle ore 17:15 contro Brixen. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia. Si parte con la Jomi Salerno che porta con se un bonus di 10 punti avendo chiuso la Regular Season al primo posto, Oderzo che ha chiuso al 2° posto la stagione regolare partirà invece con un bonus di 8 punti. Terzo incomodo il Brixen, avversario nel primo turno della campionesse d’Italia in carica, che partirà con un bonus di sei punti. Casalgrande avrà un bonus di quattro punti mentre Dossobuono inizierà la seconda fase con un bonus di 2 punti. Infine, l’Ariosto Ferrara che ha chiuso la stagione regolare al 6° posto partirà con zero punti in classifica. In merito alla prossima gara il tecnico Dragan Rajic: “Domenica inizia la seconda fase della stagione, non abbiamo tanto tempo per recuperare, non bisogna dimenticare che il nostro prossimo avversario è stata l’unica formazione che è riuscita a portare via un punto dalla palestra Palumbo. Dal canto nostro siamo comunque pronti ad affrontare questo finale di stagione che si presenta inteso ed allo stesso tempo logorante. Abbiamo rispetto per tutte le sei formazioni che partecipano alla Poule Play Off ma paura di nessuno”. Il tecnico della Jomi Salerno poi aggiunge: “Il campionato non è ancora finito, per raggiungere l’obiettivo ci vuole ancora tanta fatica, tanto sudore. Triplete? Ci crediamo e siamo consapevoli che tutti insieme possiamo farcela”.