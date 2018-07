Jomi Salerno, prima di campionato in casa.

È stato diramato nella giornata odierna il calendario relativo al torneo di serie A1 femminile. Ad affrontarsi in questa stagione saranno 10 squadre, si parte il 15 settembre e si finisce il 18 maggio. Formula leggermente diversa rispetto agli ultimi anni: dopo le gare di andata e ritorno della Regular Season si svolgerà la Poule Play Off (Fase ad Orologio) per le prime 6 classificate e Poule Retrocessione (andata/ritorno) per le restanti 4 formazioni. Dalla parte alta si va direttamente in finale per lo Scudetto, al meglio delle tre gare. La Final8 di Coppa Italia è in programma dal 1 al 3 febbraio 2019, con qualificazione per le prime 7 squadre della graduatoria al termine del girone di andata e, di diritto, la società ospitante. L’intenzione, più volte manifestata dalla società guidata da Mario Pisapia, è quella di confermarsi al vertice del movimento italiano. Esordio casalingo per le campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno che alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (inizio ore 18:30) affronteranno il Suncini Ariosto Ferrara. Nella seconda giornata invece trasferta laziale per le salernitane che saranno di scena a Civitavecchia contro il Flavioni (inizio ore 16:30). La classica sfida contro il Cassano Magnago è invece in programma alla quinta giornata. Il team salernitane sfiderà le lombarde il 20 ottobre tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Il girone d’andata della Jomi Salerno si chiuderà in trasferta (8 dicembre) con il big match contro Oderzo. In merito al calendario il presidente Mario Pisapia afferma: “Sarà un campionato lungo e difficile. Nel corso dell’estate ci sono stati davvero tanti movimenti di mercato, numerose formazioni si sono rinforzate. Non bisogna inoltre dimenticare che rispetto allo scorso anno è cambiata la formula con l’inserimento della Fase ad Orologio al termine della Regular Season. Sarà – conclude il presidente della Jomi Salerno, Mario Pisapia, un campionato molto bello ed avvincente”. La formazione salernitana inizierà la preparazione il prossimo 6 agosto presso la pista d’atletica dello stadio Donato Vestuti per poi spostarsi a partire dal 16 agosto alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Primo impegno in programma per capitan Coppola e compagne il 24, 25 e 26 agosto con la partecipazione al tradizionale Memorial Tacca di Cassano Magnago. Questo infine l’elenco delle atlete convocate dal tecnico Dragan Rajic: Elisa Ferrari, Rita Trombetta, Carmela Stellato, Ilaria Dalla Costa, Roberta Motta, Erika De Somma, Serena Santoro, Antonella Coppola, Suleiky Gomez, Giulia Fabbo, Antonella Piantini, Pina Napoletano, Laure Oliveri, Laura Casale, Cyrielle Lauretti Matos, Valentina Landri, Martina De Santis.