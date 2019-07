Jomi Salerno, lascia capitan Coppola.

Si separano le strade della Jomi Salerno e di Antonella Coppola. Il pivot e capitano del club Campione d’Italia ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo contrattuale formulata dalla società del presidente Pisapia optando per una soluzione diversa. “Ad Antonella Coppola cresciuta come donna e come giocatore in questo club – dice il presidente Pisapia – alla stregua delle altre giocatrici bandiera come Napoletano o come Gomez, che consideriamo ormai una salernitana acquisita, è stato proposto lo stesso contratto della passata stagione. Un segnale di profondo rispetto per un’atleta non più giovanissima ma che ha sempre dato il massimo per questo club. Pur essendo reduce da una stagione non brillantissima, causa il suo utilizzo in una posizione non abituale – prosegue Pisapia – il club ha privilegiato nei suoi confronti, come nei confronti delle altre over 30 di questo gruppo, la linea della continuità anche da un punto di vista contrattuale, nutrendo profondo rispetto per quanto dato negli anni. Evidentemente queste condizioni non sono state ritenute sufficienti; di qui una decisione che immagino sofferta anche perchè lasciare Salerno non è mai cosa semplice tanto più se la decisione è unilaterale. Ad Antonella a nome mio e della società auguro le migliori fortune personali e professionali”. Dopo gli addii di Landri (per ragioni familiari) e di Coppola (per scelta personale) e le rinunce ad Oliveri e Piantini che non rientravano più nei piani del club, la Jomi Salerno si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di A1 con un roster abbastanza rinnovato. Agli arrivi già ufficializzati di Pernthaler, Bassanese e Romeo se ne aggiungerà un quarto nei prossimi giorni. Attesa per metà luglio anche l’ufficializzazione del nome del tecnico che guiderà il club sette volte Campione d’Italia per le prossime due stagioni.