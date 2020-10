Jomi Salerno, impegno esterno a Leno.

Impegno esterno per la Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Laura Avram sarà, infatti, di scena sabato (10 ottobre) a Leno nel match valido per la quarta giornata d’andata della Serie A Beretta femminile. Capitan Napoletano e compagne sono a punteggio pieno avendo ottenuto tre vittorie su altrettante gare disputate, il Leno dal canto suo ha sin qui collezionato due punti. Dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro Oderzo in trasferta ed Erice in casa, infatti, la compagine allenata da Giovanni Bravi nell’ultimo turno ha superato le Guerriere Malo in trasferta. Avversario da non sottovalutare per la Jomi Salerno come ci tiene a sottolineare il terzino destro Suleiky Gomez: “Nel corso di queste settimane abbiamo lavorato sodo e siamo pronte per la sfida in programma sabato contro Leno. Nel corso delle sedute di allenamento abbiamo lavorato molto in difesa, abbiamo cercato di migliorare le cose che sino ad ora non sono andate nel verso giusto. Non dobbiamo assolutamente – continua Gomez – sottovalutare i nostri avversari, non bisogna infatti dimenticare che nello scorso turno di campionato hanno superato in trasferta le Guerriere Malo. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo restare sempre concentrate. Per la nostra squadra – termina il terzino della Jomi Salerno – il match in programma sabato sarà un banco di prova importante in vista delle sfide successive contro Oderzo in casa ed Erice in trasferta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...