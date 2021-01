Jomi Salerno, gara casalinga contro il Leno.

Nuovo impegno casalingo per la Jomi Salerno che domani (sabato 30 gennaio) affronterà alle ore 18:30 il Leno alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale quarta giornata di ritorno della serie A Beretta. Il sette allenato da coach Laura Avram è reduce dalla vittoria ottenuta nella giornata di mercoledì 27 gennaio contro la Santarelli Cingoli nel recupero della seconda giornata di ritorno della serie A Beretta. Punti importanti che hanno permesso a capitan Napoletano e compagne di consolidare il primo posto in classifica con 28 punti all’attivo. Dall’altra parte ci sarà il Leno, attualmente a quota 7 punti in classifica ed in piena lotta salvezza. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. “Bisogna affrontare tutte le gare – afferma Cyrielle Lauretti Matos – al massimo della concentrazione. Sabato (domani ndr) ci attende una nuova sfida casalinga contro il Leno, dobbiamo dare il massimo e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. In merito alla vittoria ottenuta mercoledì scorso nel recupero contro la Santarelli Cingoli la stessa Lauretti Matos aggiunge: “Cingoli ci ha messo tanto cuore e non ha mai mollato, ci hanno messo comunque tanto impegno nonostante il divario nel punteggio. Per quanto ci riguarda abbiamo affrontato la gara contro le marchigiane per prepararci al meglio ai prossimi impegni. Abbiamo provato a migliorare qualche aspetto, alla fine comunque credo che abbiamo fatto bene. Le giovani? Coach Avram ha concesso loro un grande minutaggio, noi ragazze un po’ più esperte siamo molto contente di ciò, le giovani si allenano sempre con grande impegno e ci danno una grandissima mano. Siamo davvero contente per loro”.

