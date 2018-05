Jomi Salerno, è di nuovo finale scudetto.

La Jomi Salerno vola in finale Scudetto. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec superano la Casalgrande Padana tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato finale di 31 a 20 nella semifinale di ritorno e conquistato dunque la qualificazione all’atto finale che assegnerà il tricolore per la stagione 2017/2018. Gara sostanzialmente mai in discussione, troppo netto il divario tra le campionesse d’Italia in carica e la compagine emiliana allenata da coach Lassouli. La prima frazione di gioco si chiude così con il risultato di 17 ad 8. Nel secondo tempo la musica non cambia, la Jomi Salerno preme sin da subito il piede sull’acceleratore mentre Casalgrande Padana le prova tutte per arginare le sortite offensive delle salernitane. Nel corso del match il tecnico croato Neven Hrupec ha anche la possibilità di far ruotare e vedere in gol molte delle giocatrici entrate dalla panchina. Il match si chiude con il risultato finale di 31 a 20 in favore di capitan Coppola e compagne. La Jomi Salerno vola in finale Scudetto dove affronterà il Conversano che nell’altra semifinale ha superato il Cassano Magnago. Si parte il prossimo 6 maggio alle 20:30 e in diretta TV su Sportitalia (canale 60 DTT & 225 SKY) dal Pala San Giacomo di Conversano per gara-1. Sarà una serie intensa, e tanto, perché composta da gara-2 del prossimo 10 maggio ed eventuale gara-3 del successivo 13 maggio.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 31-20 (primo tempo: 17-8)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 4, Stellato 1, Dalla Costa 3, Motta, De Somma 5, Coppola 1, Gomez 4, Prunster, Napoletano 6, Fabbo, Lauretti 1, Casale 3, Landri 3. All: Neven Hrupec

Casalgrande Padana: Rondoni, Kere 4, Franco 4, Furlanetto 3, Dallari, Savoca, Pranzo 1, Artoni S. 3, Rivi, Bassi, Artoni A, Bernabei 5, Montermini, Lusetti. All: Yassine Lassouli

Arbitri: Carrino – Pellegrino