Jomi Salerno, due su due nel Preliminary Round della Youth League. Serie A Beretta, sabato c’è la sfida contro la Cassa Rurale Pontinia.

Due su due per la Jomi Salerno nel Preliminary Round della Youth League – Under 20 femminile che si è disputata a Nuoro. La giovane formazione salernitana ha, infatti, superato nella prima gara Tushe Prato con il punteggio finale di 36 a 23 ed in serata le padrone di casa dell’HAC Nuoro con il risultato di 38 a 26. In virtù dei due successi ottenuti in terra sarda il sette allenato da Laura Avram ha centrato la qualificazione al Main Round di Youth League.

“Sono davvero molto felice – afferma la stessa allenatrice della Jomi Salerno – per la prestazione delle ragazze nelle due gare disputate. Le giovani atlete della Jomi Salerno hanno giocato bene e si sono divertite. Rimane l’unico rammarico di non aver disputato l’altra gara, sono sicura che sarebbe stato ancora più soddisfacente per queste ragazze”. La stessa Avram poi aggiunge: “Ho a disposizione in gruppo in grande crescita, formato da tanti talenti. Posso anche contare su Ramona Manojlovic, credo la miglior giocatrice italiana di questa categoria, che in terra sarda ha disputato due gare bellissime, dando sempre il massimo. Non bisogna inoltre dimenticare le atlete classe 2004 sono davvero in crescita, in futuro daranno grandi soddisfazioni alla Jomi Salerno”. Intanto, dopo la pausa per le festività natalizie, torna anche la serie A Beretta. Sabato 9 gennaio alle ore 18 capitan Napoletano e compagne saranno di scena sul campo della Cassa Rurale Pontinia. “Si tratta della prima gara del nuovo anno dopo la pausa natalizia, dobbiamo giocare al massimo della concentrazione e senza mai abbassare la guardia. Ci attende un bel percorso, da sabato in poi affronteremo tante gare che contano, l’importante è partire sin da subito con il piede giusto. Abbiamo lavorato sodo – prosegue Laura Avram – nel corso di queste settimane, ora dobbiamo mettere in campo quanto provato negli allenamenti”. Infine, in merito al prossimo avversario Laura Avram conclude: “La Cassa Rurale Pontinia, nonostante sia una neo promossa, ha notevolmente investito sul mercato disputando una buona prima parte di stagione. Può contare su un roster composto da tante ragazze talentuose, sono sicura che sarà una bella sfida”.