Jomi Salerno batte Oderzo ed ipoteca il primo posto in classifica.

Con cuore la Jomi supera anche l’ostacolo Oderzo e vede all’orizzonte il traguardo della prima posizione al termine della regular season. Per conquistare la pole position nella griglia di partenza le salernitane dovranno superare l’ostacolo Ferrara sabato prossimo. Alla Palumbo è stata partita vera, come da pronostico la gara è stata combattuta per gli interi 60 minuti, per entrambe le formazioni la posta in palio era alta. La Jomi Salerno voleva la rivincita della Coppa Italia, l’Oderzo i punti necessari per centrare i play off. Ne è venuta fuori una partita combattuta, giocata punto a punto, nervosa ma comunque corretta. L’ha spuntata la Jomi proprio sul filo di lana dopo aver temuto un clamoroso rovescio non essendo mai riuscita a staccare con decisione le tenaci venete, sempre in partita, sempre incollate alla ruota e in due circostanze anche sopra. Partita nella partita quella giocata da Neven AndreasiC, ex della gara, istrionico e spesso sopra le righe ma abile ad imbrigliare le campionesse d’Italia, costrette loro malgrado a giocare sotto ritmo e comunque molto imprecise.