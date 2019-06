Jomi Salerno, arriva in porta Melanie Pernthaler dal Brixen.

Primo colpo di mercato per la Jomi Salerno 2019/2020. La società cara al presidente Mario Pisapia si è infatti assicurata per le prossime due stagioni le prestazioni del portiere Melanie Pernthaler che andrà ad affiancare la confermata Elisa Ferrara prendendo il posto dell’italo cilena Antonella Piantini. Estremo difensore classe 1995, dopo una breve esperienza al Klavsen, il nuovo portiere della Jomi ha indossato i colori del Brixen e nelle ultime stagioni ha difeso i pali dell’Ariosto Ferrara collezionando anche tantissime presenze nelle diverse rappresentative azzurre. “Sono davvero molto contenta, non mi aspettavo una chiamata così prestigiosa da parte della società campione d’Italia in carica. Non ho avuto esitazioni, ho accettato subito la proposta della Jomi Salerno. Sarà per me una nuova ed affascinante esperienza, che mi aiuterà a crescere e migliorare ancora di più. Giocare in un team che ha come obiettivo dichiarato quello di primeggiare in Italia è una grande responsabilità e al tempo stesso uno straordinario stimolo”. Melanie Pernthaler spiega poi come è nata la passione per la pallamano e come mai ha scelto di giocare nel ruolo di portiere… “La passione per questo sport è nata alle scuole medie, decisi sin da subito di iscrivermi nella squadra della scuola. Ero la più alta del gruppo e non avevo nessuna paura, il mio primo allenatore decise di schierarmi quindi in porta. Non ho mai voluto giocare in altri ruoli”. Il neo portiere della Jomi Salerno poi conclude: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione con la mia nuova maglia e le mie nuove compagne di squadra. Spero di fare bene e di non deludere le aspettative di chi ha creduto in me”.