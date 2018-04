Jomi Salerno, al via le semifinali playoff contro Casalgrande.

Il campionato di pallamano femminile è alla stretta finale. Al via le gare che valgono un’intera stagione. Mandata in archivio la regular season della serie A femminile, il calendario propone nel prossimo week end le gare di andata delle semifinali.

La detentrice dello scudetto, Jomi Salerno, che ha chiuso prima in classifica (in vantaggio su Conversano in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti con le pugliesi), sarà impegnata in trasferta contro la Casalgrande Padana, mentre l’Indeco Conversano sarà di scena a Cassano Magnago.

Appuntamento in trasferta, dunque, per le ragazze allenate da coach Neven Hrupec che domani (sabato 28 aprile) fischio d’inizio alle ore 18:30, saranno di scena al Pala Keope contro la locale formazione allenata da coach Lassouli. In merito al prossimo match abbiamo ascoltato il portiere Elisa Ferrari che afferma… “Abbiamo terminato il campionato in prima posizione. La stagione regolare è stata il momento in cui siamo cresciute tanto ed abbiamo consolidato l’aspetto tecnico voluto dal tecnico Neven Hrupec. Ora iniziano le semifinali, è importante imporre sin da subito il nostro ritmo ed il nostro gioco, dobbiamo cercare di chiudere il discorso prima possibile”. Sulla sfida in programma domani sera l’estremo difensore della Jomi Salerno poi conclude… “Andiamo a Casalgrande con la voglia di fare bene e dimostrare il nostro carattere. Ci prepariamo al meglio per affrontare le successive finali scudetto e portare a casa il risultato”.