Jomi Salerno al lavoro in preparazione dell’impegno europeo in Romania.

Lavora a pieno regime la Jomi Salerno in vista dell’atteso debutto europeo in programma tra due settimane in Romania. Ritmi serratissimi quelli imposti da coach Hrupec e dal suo staff; sollecitazioni tecniche e fisiche cui il gruppo, ricco di nuovi innesti, sta rispondendo in maniera egregia. E a proposito di nuovi innesti. Primo giorno di lavoro anche per le giovani Ramona Manojlovic e Sarah Di Giugno, aggregatesi alla squadra dopo un breve periodo di vacanze utile a smaltire le fatiche accumulate al W17 EHF svoltosi a Lignano e al quale i due nuovi volti della Jomi hanno partecipato così come le salernitane De Santis e Fabbo. Manojlovic andrà a completare la linea dei terzini-centrali mentre Di Giugno arricchirà la batteria dei portieri già forte di Ferrari, Pernathaler e Sammartino. “L’età media della Jomi è notevolmente calata – sottolinea il presidente Mario Pisapia – ed è questa una scelta ponderata, voluta, studiata di concerto con il direttore tecnico Neven Hrupec. Sappiamo bene – osserva Pisapia – che non sarà facile, con queste premesse, ripetere i fantastici risultati degli anni passati, che la stagione che sta per cominciare presenta molte incognite, ma volevamo fare questo passo ed andare in questa direzione ed era questa la stagione giusta per farlo”. E proprio in ragione dell’obiettivo di far crescere il gruppo, la società salernitana ha accolto con piacere l’invito del Craiova, avversario della Jomi in Coppa EHF, decidendo di giocare in Romania, in un unico week end, il doppio confronto europeo. “L’abbiamo fatto – conclude Pisapia – anche perché avremo la possibilità di lavorare in Romania per una settimana intera abbinando alle partite ufficiali contro il fortissimo Craiova anche una serie di test e allenamenti specifici che potremo svolgere lì sul posto. Credo che si tratti di una grandissima opportunità di crescita per tutto il gruppo”. Ulteriori dettagli sulla trasferta in Romania saranno forniti nel corso della presentazione ufficiale della Jomi Salerno in programma nella giornata di lunedì.