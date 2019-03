Jomi, impegno esterno in casa del Dossobuono.

Impegno esterno per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Coppola e compagne saranno di scena sabato 16 marzo (inizio alle ore 18:30) al Palazzetto dello Sport di Villafranca di Verona contro la Venplast Dossobuono dell’ex Giovanni Nasta nel match valevole quale ottava giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Match da non sottovalutare per la compagine allenata da coach Rajic, la Jomi Salerno deve infatti difendere la prima posizione in classifica e soprattutto il punto di vantaggio sull’Oderzo. La Venplast Dossobuono, dal canto suo, proverà a difendere il quarto posto in classifica dall’attacco di Casalgrande Padana ed Ariosto Ferrara. “Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia – afferma il tecnico della Jomi Salerno. Ci attende infatti un’altra sfida delicata contro la Venplast Dossobuono. La formazione allenata dall’ex Giovanni Nasta è una squadra tosta e può contare con un roster di tutto rispetto. In queste settimane abbiamo lavorato sodo per cercare di mantenere alta la concentrazione”. Il tecnico poi aggiunge: “Nelle ultime settimane, con l’avvento del nuovo allenatore Nasta, stanno esprimendo un buon gioco e stanno mettendo in grossa difficoltà tutte le avversarie. Nell’ultimo turno di campionato sono riuscite a fermare sul pari il Cassano Magnago. Noi, ripeto, dobbiamo tenere alta la concentrazione, non possiamo permetterci infatti passi falsi”.