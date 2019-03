Indomita, sfida contro Napoli, i ragazzi ospitano la Sacs, le ragazze in casa della Molinari.

Curiosamente le due formazioni di Serie C dell’Indomita intrecciano il proprio cammino contro le battistrada dei rispettivi gironi. Se per la Femminile l’avversario odierno è rappresentato da Molinari Napoli, gli atleti biancoblu ospiteranno un’altra compagine partenopea, Sacs Team Volley Napoli.

Vincitrice dell’edizione attuale della Coppa Campania e capolista indiscussa del torneo con 18 vittorie in 18 giornate, il sodalizio ospite ha ceduto in campionato solamente sette set, vincendo in due circostanze al quinto: in casa contro Mc Donald Pompei e recentemente contro Elisa Volley Pomigliano in esterna. L’Indomita è stata la prima avversaria a conquistare un set nel 3-1 dello scorso 4 novembre: un’impresa eguagliata solo ad Olimpica Avellino e Ottaviano nel corso del torneo.

Le due squadre, inoltre, si sono affrontate una seconda volta quest’anno nella seconda fase della Coppa Campania: alla Palestra Senatore, il 18 dicembre, la sfida si è conclusa con il punteggio di 0-3 a favore di Sacs sebbene l’Indomita sia stata vicina a vincere la seconda frazione, ceduta ai vantaggi (25-27).

Ora, dunque, la cosiddetta “bella” nuovamente davanti al pubblico amico della Palestra Senatore. Fischio d’inizio quest’oggi alle ore 18.30.

Aggiornamenti sul match nei nostri canali social (Facebook e Instagram).

Dopo l’ottimo successo maturato contro Vesuvio Oplonti, l’Indomita Salerno è impegnata in un match a dir poco ostico. La formazione biancoblu, infatti, affronterà Molinari Volley Napoli, compagine regina indiscussa del girone A con ben 50 punti e 17 vittorie in 17 gare giocate con solamente tre set persi.

Coach Marco Mari e l’atleta Daniela Sole analizzano la sfida di domani e il momento attuale vissuto dall’Indomita. Fischio d’inizio alle ore 19 presso il Centro Sportivo Caravita.

Questa la riflessione di Marco Mari: “Incontriamo la corazzata dei due gironi di Serie C. Una formazione dotata fisicamente, nata per vincere il campionato e con atlete di categoria superiore. Come ho già detto domenica, al termine della gara, andiamo lì senza nulla da perdere, provando a metterle in difficoltà nei loro pochi punti deboli. E’ importante preparasi al meglio per le successive partite.Il successo contro Vesuvio Oplonti – prosegue il mister biancoblu – è stato importante: anche il clima in allenamento è molto diverso rispetto alle ultime settimane. Ho preferito dare riposo martedì alla squadra, siamo consapevoli che dobbiamo rimboccarci le maniche e giocare con grande grinta ogni punto. Penso che domenica si sia vista una partita divertente, ma soprattutto un’Indomita affamata di punti. L’obiettivo per la sfida con Molinari è quello di uscire a testa alta dal campo: è innegabile che ci siano dei valori tra le due squadre, ci metteremo tanto impegno”.

Dello stesso avviso anche la giovanissima Daniela Sole: “Molinari è una squadra imbattuta, avremo un atteggiamento grintoso, con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e di confermarci. Sono molto felice – afferma la giovane centrale – di dare una mano alle ragazze in C, anche se il maggior contributo lo sto fornendo in Under18. Posso dire, però, di far parte di un gruppo coeso, unito. Coach Mari mi dà tante dritte per migliorare e sono felice di avere quest’opportunità di crescita”.

Clicca qui per vedere l’intervista. Aggiornamenti sulle nostre pagine social Facebook e Instagram.