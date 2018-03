Indomita, i ragazzi si aggiudicato il derby con la Vitolo Volley, ma subito di nuovo in campo a Poggiomarino.

Il derby è dell’Indomita. Alla Senatore i ragazzi cari alla presidente Ruggiero superano 3-1 la Vitolo Volley, conquistando così il secondo successo consecutivo. Una vittoria importante e fortemente voluta dalla formazione biancoblu che inizia il match nel migliore dei modi. Morriello in regia, Petrosino libero, Citro e Rainone centrali, Memoli e Pagano di banda e Manzo opposto: questa la formazione scelta a inizio gara. E sono i punti di Manzo e Citro, top scorer del match con quattordici punti a testa, a lanciare subito l’Indomita sul 12-6. La Vitolo Volley si ricompatta e torna a meno 2. Dopo il nuovo allungo dei padroni di casa, il set sembra già indirizzato ma sul 20-17 la compagine nocerina non molla e va a vincere in rimonta 23-25. Nel secondo set l’Indomita reagisce. Citro firma il primo break poi Senatore, entrato a gara in corso, mette a terra il 10-6. A quota 12 è di nuovo parità poi con l’ace di Memoli l’Indomita allunga 17-13. Nuovo break degli ospiti che vanno avanti 18-19. Poi l’Indomita infila cinque punti di fila prima che Brancaleone metta a terra il pallone del 25-21. Il terzo set si apre con tre punti dell’Indomita, poi parziale di 0-5 degli ospiti. Si gioca così punto a punto fino al 12-12, quando l’Indomita accelera con i punti di Rainone e vola via sul 18-14. I ragazzi dei coach Vitale e Capriolo gestiscono bene; nel finale c’è spazio per l’esordio dell’under 14 Del Pozzo che entra in campo insieme all’under 16 Trevisone, alla seconda presenza stagionale. Il parziale si chiude 25-20. Nel quarto set la Vitolo accusa il colpo e l’Indomita con Pagano che sale in cattedra mette subito le cose in chiaro, 10-3. Arriva l’ace di Morriello a contenere l’ultimo tentativo di rimonta della squadra ospite che torna anche a meno 3, 15-12. L’Indomita però non sbaglia nulla e va chiudere in scioltezza 25-20 con due punti consecutivi di Senatore, conquistando così l’atteso derby. “È stata una partita ostica” – ha dichiarato a fine match Alfonso Capriolo – “perché la Vitolo aveva voglia di vittoria e si è visto in difese spettacolari e coperture che hanno reso difficili le nostre azioni. È stato difficile fare punto, ma abbiamo avuto una compattezza maggiore in fase di ricezione e credo che questa sia stata la chiave della vittoria, insieme ad una grande incisività in battuta. C’è stata la giusta attenzione in più che ci ha permesso di conquistare i tre punti. In questo periodo stiamo lavorando cercando di trovare la giusta quadratura, anche in virtù di alcune assenze come quelle di Sabatino e Carratù. Brancaleone sta dimostrando di poter dare una mano importante, in alternativa a Manzo che si sta riprendendo alla grande e in questo match si è visto”. Entusiasti dell’esordio i giovani Del Pozzo e Trevisone. È stata una buona partita, abbiamo giocato bene, sono felice di aver giocato” – ha dichiarato il centrale Trevisone. “All’inizio ero un po’ spaesato” – ha dichiarato Del Pozzo, under 14 – “mi ha fatto piacere entrare e ringrazio i miei compagni che mi hanno dato una mano importante”. Dopo questo successo l’Indomita tornerà in campo sabato pomeriggio in trasferta sul campo dell’Azzurra Volley. Da ricordare infine che la differita del match Indomita-Vitolo Volley con la telecronaca di Fabio Setta sarà trasmessa su Lirasport e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

INDOMITA SALERNO- VITOLO VOLLEY 3-1

(23-25, 25-21, 25-20, 25-20)

INDOMITA: Brancaleone 3, Citro 14, Del Pozzo, Manzo 14, Memoli 3, Morriello 7, Pagano 8, Rainone 11, Senatore 12, Trevisone, Capriolo (L), Petrosino (L2). All. Vitale

VITOLO VOLLEY: Coppola, Del Mastro, Di Napoli Gen., Ferrara D., Foderino, Musumeci, Napolitano, Palumbo, Pedone, Tulipano, Ferrara A. (L). All. Di Napoli Gio.

Arbitro: Morena di Angri

Il tempo di festeggiare il successo contro la Vitolo Volley e poi pronti a tornare subito in campo. Domani, sabato, con fischio d’inizio alle ore 18, l’Indomita maschile sarà di scena a Poggiomarino sul campo dell’Azzurra Volley. Capitan Morriello e compagni vanno a caccia del terzo successo consecutivo per provare a scalare ulteriormente posizioni in classifica. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro i cugini della Vitolo Volley, l’Indomita si è isolata, grazia anche ai risultati arrivati dagli altri campi, all’ottavo posto in classifica. Una posizione che potrà sicuramente essere migliorata, anche in considerazione del fatto che i biancoblu poi mercoledì prossimo alla Senatore recupereranno il match non disputato lo scorso febbraio contro l’Ischia. Un tour de force, insomma, per la formazione allenata da coach Vitale e da coach Capriolo che però è concentrata ad affrontare una gara per volta. A cominciare da questa sul campo dell’Azzurra Volley. La formazione partenopea, superata all’andata alla Senatore con il punteggio di 3-1, è reduce dalla sconfitta sul campo del Pompei. In tutto sono 22 i punti in classifica dell’Azzurra Volley, frutto di undici sconfitte e sette vittorie, l’ultima delle quali ottenuta in casa contro lo Sparanise. Un ostacolo da non sottovalutare per l’Indomita che però si sta dimostrando squadra da trasferta. Manzo e soci, infatti, hanno vinto tre delle ultime quattro gare giocate lontano dalla Senatore, perdendo solo sul campo della Folgore Massa, vincendo però sui campi di Pianura, Capua e Pomigliano. Per quanto riguarda la formazione, restano alcuni dubbi per lo staff tecnico: in campo sicuramente ci sarà però una formazione determinata e aggressiva con l’obiettivo di conquistare il terzo successo consecutivo.

Il programma della ventiduesima giornata: Elisa Volley Pomigliano-Ischia, Azzurra Volley-Indomita, Eboli-McDonald’s Pompei, Vitolo Volley-Pianura, Rione Terra-Atripalda, Volley World-Folgore Massa, Nola-Sparanise, Colli Aminei-Romeo Normanna. Riposa: Sacs Napoli

La classifica: Colli Aminei 51, Rione Terra Pozzuoli 50, Atripalda e Ischia 48, Volley World 44, McDonald’s Pompei 38, Folgore Massa 33, Indomita 28, Sparanise 27, Nola e Sacs Napoli 26, Azzurra Volley 22, Pomigliano 21, Pianura 15, Romeo Normanna 8, Vitolo 6, Eboli 1.