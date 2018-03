Indomita, i ragazzi ospitano Ischia nel recupero.

Dopo la sconfitta sul campo dell’Azzurra Volley, c’è subito la possibilità del riscatto per l’Indomita maschile. Domani, mercoledì, alla Senatore capitan Morriello e compagni affronteranno l’Asd Ischia Pallavolo, per il recupero del match della sedicesima giornata, non disputato lo scorso febbraio a causa dell’ondata di maltempo che impedì alla compagine isolana di partire da Ischia. Una sfida importante, molto attesa contro una delle grandi protagoniste del campionato di serie C.

Una gara non certo facile, sulla carta, per la compagine cara alla presidente Maria Ruggiero, considerato che l’Ischia è terza in classifica e con un successo agguanterebbe al primo posto il Colli Aminei. E proprio dopo la sconfitta contro l’attuale capolista, la compagine allenata da coach Racaniello ha infilato una striscia di quattro successi consecutivi. Un match duro e complicato per l’Indomita che però proprio contro le grandi del campionato ha sfoderato alcune delle prestazioni migliori di questa stagione. La voglia di dimostrare la propria forza, di non essere inferiori alle prime della classe e l’obiettivo di riscattare l’ultima sconfitta saranno alcune delle motivazioni con cui l’Indomita scenderà in campo contro l’Ischia. Per quanto riguarda la formazione ci sono ancora diversi dubbi per coach Vitale e coach Capriolo. La nota positiva è il recupero del centrale Rainone, infortunatosi nel primo set della sfida di sabato scorso a Poggiomarino. Quello di domani, inoltre un pomeriggio a tutto volley, targato Indomita. Infatti, al termine della gara contro l’Ischia toccherà scendere in campo all’under 18 maschile impegnata nel derby contro la Volley Salerno Official. Una gara davvero importante in chiave classifica, dato che Zucchi e compagni che sono in piena corsa per il primo posto. Da ricordare, poi, che la differita del match Indomita-Ischia Pallavolo con la telecronaca di Fabio Setta sarà trasmessa su Lirasport e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

La classifica: Colli Aminei 54, Rione Terra Pozzuoli 53, Ischia 51, Atripalda 48, Volley World 47, McDonald’s Pompei 41, Folgore Massa 33, Sparanise 29, Indomita 28, Nola 27, Sacs Napoli 26, Azzurra Volley 25, Pomigliano 21, Pianura 15, Vitolo 9, Romeo Normanna 8, Eboli 1.