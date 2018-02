Indomita, le ragazze ospitano la Phoenix Caivano.

Obiettivo riscatto. Dopo due sconfitte consecutive l’Indomita femminile vuole ripartire da slancio e riprendere il cammino interrotto. Domani, domenica, fischio d’inizio alle ore 19 Losasso e compagne ospiteranno alla Senatore la Phoenix Caivano. Una sfida sicuramente di lusso e ostica al tempo stesso. La formazione partenopea, infatti, è seconda in classifica con trentotto punti e fin qui ha preso soltanto tre partite: all’esordio contro Arzano, a Pozzuoli e poi nell’ultima gara in trasferta disputata in casa della Vesuvio Oplonti. Squadra costruita per conquistare i play off, con diverse giocatrici esperte e di categoria, la Phoenix, inoltre, è l’unica ad aver sconfitto, finora, la capolista Nola Città dei Gigli. L’Indomita di coach Tescione dal canto suo cercherà con orgoglio e grinta di conquistare un successo di prestigio per rilanciarsi in chiave classifica e per ritrovare un pizzico di serenità ed entusiasmo dopo le ultime battute d’arresto, al fine di affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Nel corso degli allenamenti settimanali, il coach biancoblu ha analizzato con il gruppo gli errori commessi nella trasferta di Benevento della scorsa giornata, provando diverse soluzioni tattiche da opporre alla Phoenix Caivano nel match di domani. Possibili anche alcune novità di formazione, mentre a gara in corso potrebbero avere spazio anche le ragazze dell’under 18, aggregate in pianta stabile alla prima squadra. Sicuramente non mancheranno la voglia e la caparbietà per cercare di ritrovare quel successo che manca dalla trasferta di Pozzuoli. Anche in questo senso importante potrà essere l’apporto del pubblico che certamente affollerà la palestra Senatore per incitare le ragazze in questa difficile sfida. Da ricordare infine che la gara sarà trasmessa in differita su Lira Sport lunedì alle 17.25, martedì alle 12, mercoledì e giovedì alle 21.25 con il commento di Fabio Setta ed Enzo Nicolao. Inoltre il match sarà disponibile sul canale YouTube di Lira Tv

Il programma della diciassettesima giornata: Nola Città dei Gigli-Ribellina, Pozzuoli-Cs Pastena, Stabia-MpAuto Cava, Pontecagnano-Volare Benevento, Oplonti-Arzano, Cava Volley-Alma Volley, Indomita-Phoenix Caivano.

La classifica: Nola 46, Caivano 38, Pozzuoli 37, Pontecagnano 35, Oplonti 33, Indomita 31, Arzano 23, MpAuto 17, Ribellina 16, Alma Volley e Cava Volley e Volare Benevento 15, Pastena 11, Stabia 4.